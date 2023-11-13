حقوق البترا تنظم محاضرة توعية عن القيود الجرمية

وطنا اليوم:نظّمت كلية الحقوق في جامعة البترا بالتعاون مع إدارة المعلومات الجنائية في مديرية الأمن العام محاضرة توعية عن أثر القيود الجرمية في المعاملات الخاصة بالمواطنين، ومنها شهادات عدم المحكومية، وحسن السيرة والسلوك.

وقدم النقيب ماهر العجارمة نبذة عن مفهوم القيود الجرمية، ومدى أثرها في حياة المواطنين، والإشكاليات التي تواجه المواطنين في حال وجود قيود جرمية بحقهم، وكيفية تعامل المحاكم معها، وكيفية التعاطي مع هذه القيود الجرمية من قبل إدارة المعلومات الجنائية.

ووجه عميد كلية الحقوق في جامعة البترا الدكتور علي الدباس الشكر إلى مديرية الأمن العام ومرتباتها على جهودهم في توعية المواطنين، والحفاظ على أمنهم وسلامتهم.

وقال الدباس: إن جامعة البترا تُعَدّ شريكاً وداعماً ومسؤولاً في توعية طلبتها والعاملين فيها، وتوفير المعرفة الأمنية والقانونية لهم، من خلال تعاونها المستمر مع مديرية الأمن العام