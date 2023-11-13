بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. جامعات

حقوق البترا تنظم محاضرة توعية عن القيود الجرمية

منذ 4 ساعات
حقوق البترا تنظم محاضرة توعية عن القيود الجرمية

وطنا اليوم:نظّمت كلية الحقوق في جامعة البترا بالتعاون مع إدارة المعلومات الجنائية في مديرية الأمن العام محاضرة توعية عن أثر القيود الجرمية في المعاملات الخاصة بالمواطنين، ومنها شهادات عدم المحكومية، وحسن السيرة والسلوك.
وقدم النقيب ماهر العجارمة نبذة عن مفهوم القيود الجرمية، ومدى أثرها في حياة المواطنين، والإشكاليات التي تواجه المواطنين في حال وجود قيود جرمية بحقهم، وكيفية تعامل المحاكم معها، وكيفية التعاطي مع هذه القيود الجرمية من قبل إدارة المعلومات الجنائية.
ووجه عميد كلية الحقوق في جامعة البترا الدكتور علي الدباس الشكر إلى مديرية الأمن العام ومرتباتها على جهودهم في توعية المواطنين، والحفاظ على أمنهم وسلامتهم.
وقال الدباس: إن جامعة البترا تُعَدّ شريكاً وداعماً ومسؤولاً في توعية طلبتها والعاملين فيها، وتوفير المعرفة الأمنية والقانونية لهم، من خلال تعاونها المستمر مع مديرية الأمن العام


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
13:07

جامعة فيلادلفيا تستضيف بطولة أشبال الشمال المفتوحة للتايكواندو‎

12:59

معادلة 35 مقابل 35.. شرط حماس للإفراج عن الرهائن

12:49

لبنان وإسرائيل.. مؤشرات متزايدة على حرب وشيكة

12:41

1105 حضانات مرخصة في الأردن

12:19

شاهد : افتتاح المهرجان الدولي الخامس للتمور الأردنية

12:05

#عاجل إقالة وزيرة الداخلية البريطانية التي اتهمت شرطة لندن بالانحياز للفلسطينيين

11:44

نقابة الأطباء تنظم مسيرة أطفال تطالب (يونيسف) إغاثة أطفال غزة

11:40

الطاقة المتجددة بين التدرج والحاجة

11:38

بنك ABC في الأردن يدعم جمعية البيئة الأردنية ‎

11:36

الدكتورة جواهر الغويري تحاضر حول توظيف الواقع المعزّز في التعليم بجامعة فيلادلفيا‎

11:27

الكابينيت الإسرائيلي يحظر قناة الميادين في فلسطين

11:19

خبراء يكشفون زيف فيديو ممرضة مستشفى الشفاء في غزة

وفيات
وفيات الإثنين 13-11-2023وفيات الأحد 12-11-2023الدكتورة دهمه الحجايا تنعى النائب السابق الشيخ بخيت الحجاياوفيات الجمعة 10-11-2023وفيات الخميس 9-11-2023