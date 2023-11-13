منح دراسية للطلبة الأردنيين في هنغاريا

وطنا اليوم:أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بدء التقدم للاستفادة من المنح المقدمة من جمهورية هنغاريا للطلبة الأردنيين للعام الدراسية 2024-2025، وذلك بدءا من الأربعاء الموافق 2023/11/15 ولغاية الاثنين الموافق 2024/1/15.

وقالت الوزارة إن المنح المقدمة من هنغاريا ضمن البرامج الدراسية الآتية:

برنامج البكالوريوس / كافة التخصصات المتاحة في الجامعات الهنغارية.

برنامج one- tier master (OTM) / تخصصات العلوم الطبية والصحية وكافة التخصصات التي تزيد مدة الدراسة فيها عن 4 سنوات (يعادل برنامج البكالوريوس).

برنامج الماجستير / كافة التخصصات المتاحة في الجامعات الهنغارية.

برنامج الدكتوراه / كافة التخصصات المتاحة في الجامعات الهنغارية.

وأوضحت أنه يمكن للراغبين بالتقدم لهذه المنح الاطلاع على جميع الشروط والامتيازات الخاصة بالمنح وتقديم الطلب على الموقع الإلكتروني للجهة المانحة على الرابط (اضغط هنا).

ويشترط على الطلبة الراغبين بالاستفادة من المنح لمستوى درجة البكالوريوس سواء ممن أنهوا بنجاح متطلبات الحصول على الثانوية العامة الأردنية أو ما يعادلها في السنوات السابقة أو الطلبة المتوقع إنهائهم لمتطلبات الثانوية العامة الأردنية أو ما يعادلها بنجاح للعام 2024 ألا يقل عمر الطالب المتقدم للاستفادة من منحة درجة البكالوريوس عن 18 سنة بتاريخ 2024/8/31. باستثناء الطلبة المتقدمين لـ(Dance study programme).

كما يشترط للاستفادة من هذه المنح لدرجة البكالوريوس ألا يقل معدل الطالب في الثانوية العامة الأردنية أو ما يعادلها عن معدلات القبول المبينة في تعليمات معادلة الشهادات غير الأردنية لسنة 2023 وفقاً لما يلي:

90 % لتخصصي الطب وطب الأسنان.

80 % لتخصصات الصيدلة ودكتور صيدلة والهندسة والطب البيطري.

70 % لتخصص التمريض والتخصصات الطبية المساندة وعلوم التأهيل، تخصصات التغذية، تخصصات علوم الغذاء.

65 % لباقي التخصصات.

كما تشترط الوزارة لحملة شهادات الثانوية العامة العربية أو الأجنبية ضرورة تصديقها أو معادلتها من وزارة التربية والتعليم الأردنية وفقا لتعليماتها النافذة.

وتؤكد الوزارة على جميع الطلبة الراغبين بالاستفادة من المنح ولجميع المراحل الدراسية ضرورة الالتزام بتعليمات معادلة الشهادات غير الأردنية لسنة 2023.

لمعرفة أسماء الجامعات الهنغارية المعترف بها اضغط هنا.

كما تؤكد الوزارة بأن الطالب المقبول للعام السابق 2023/2024 ولم يلتحق بالدراسة في الجامعات الهنغارية بعد موافقته على المنحة ولم يبلغ الجانب الهنغاري بسبب عدم الالتحاق لا يحق له التقدم للمنح الهنغارية لمدة ثلاث سنوات اعتباراً من العام الدراسي الذي قُبل فيه.

علماً بأن المفاضلة ستتم بين الطلبة المتقدمين للاستفادة من هذه المنح استناداً لنتيجة أحد امتحاني اللغة الانجليزية IELTS / General or Academic) or (TOEFL iBT)) بحيث سيتم تحويل علامات الامتحانين من (100) لتوحيد المعيار.

وعليه فإن على الطالب تزويد الوزارة بوثيقة معتمدة حسب الأصول من الجهة ذات العلاقة سارية المفعول (حيث لا يزيد عمر الوثيقة عن عامين من الموعد المحدد لاستلام الوثيقة) تتضمن نتيجته في أحد الامتحانين المذكورين (IELTS / General or Academic) (TOEFL iBT) مع ضرورة ارفاق رقم الطالب (Applicant ID Number) الذي تقدم به للجامعات الهنغارية على الرابط المذكور آنفاً،

علماً ان الفترة المحددة لتحميل وثيقة نتيجة أحد امتحاني اللغة الإنجليزية ستنتهي يوم الخميس الموافق 8/2/2024 لذا تحث الوزارة الطلبة الراغبين بالاستفادة من هذه المنح الذين ليست لديهم حالياً وثائق هذه الامتحانات التقدم لأحدها في مراكزها المعتمدة بالسرعة الممكنة، على أن يتحمل الطالب مسؤولية صحة البيانات والوثائق المقدمة.

وعلى أن يخضع المتقدم حال ترشيحه الأولي من الوزارة لمقابلة شخصية وامتحان -سيحدد موعدهما لاحقاً- من قبل الجامعات الهنغارية التي اختارها، مؤكدين على أن القبول النهائي سيرد من الجانب الهنغاري