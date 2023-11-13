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وكلاء السياحة : 70% نسبة إلغاء حجوزات الرحلات إلى الأردن

منذ 4 ساعات
وكلاء السياحة : 70% نسبة إلغاء حجوزات الرحلات إلى الأردن

وطنا اليوم:أكد أمين سر جمعية وكلاء السياحة والسفر، باسم الغلاييني، أن نسبة إلغاء حجوزات السياح لرحلاتهم إلى الأردن وصلت إلى حوالي 70 بالمئة.
وقال الغلاييني ، الاثنين، إنه من المتوقع أن ترتفع نسبة إلغاء الحجوزات في الأيام القادمة نتيجة للأحداث الجارية في المنطقة.
وأضاف أن جميع القطاعات السياحية في الأردن تأثرت بالأحداث الحاصلة في قطاع غزة، على الرغم من استمرار تأثير جائحة كورونا التي لا تزال تلقي بظلالها على بعض القطاعات.
وأشار إلى أن أزمة كورونا كانت لها تأثير أقل على القطاع السياحي في الأردن، مقارنة بما يحدث الآن نتيجة عدوان الاحتلال الإسرائيلي على غزة.
في غضون ذلك، توقعت وكالة “ستاندرد آند بورز غلوبال” أن تتسبب الحرب في غزة في أضرار كبيرة لقطاع السياحة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتوقعت الوكالة أن يكون الأردن ولبنان ومصر هم الدول الأكثر تضررا نظرًا لقربها الجغرافي من المنطقة الصراعية


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