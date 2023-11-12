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إخلاء مستشفى الرنتيسي تحت تهديد أسلحة ودبابات الاحتلال

منذ ساعة واحدة
إخلاء مستشفى الرنتيسي تحت تهديد أسلحة ودبابات الاحتلال

وطنا اليوم:أفاد مدير مستشفى النصر في قطاع غزة بكر قاعود، بأنه تم إجبار الطواقم الطبية في مستشفى الرنتيسي، بالقوة وإطلاق النار والتهديد بالقصف على الإخلاء الكامل.
من جهته قال مدير مستشفيات قطاع غزة محمد زقوت، الأحد، إن كوادره الصحية باتت غير قادرة على إحصاء الشهداء والجرحى لتعذر الوصول إليهم.وأضاف زقوت، أن الاحتلال استهدف محيط المستشفى الإندونيسي ومستشفى مهدي للولادة، مؤكدا أنهم قدموا طلبات لدفن الجثامين، لكن يتم استهداف كل من يتحرك في ساحة المستشفى.
وكرر مدير مستشفيات القطاع مطالبته بإدخال الوقود إلى قطاع غزة بسرعة.
يواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة لليوم الـ37 على التوالي، وقصفه المكثف على القطاع وتدمير المنازل والبيوت على رؤوس ساكنيها وتدمير الطرق والبنية التحتية واستهداف من المستشفيات بسلسلة من الغارات، في ظل الحصار الكامل المفروض عليه والافتقار لمقومات الحياة الأساسية، ومنع دخول الوقود.
كما يواصل الاحتلال ارتكابه المجازر بحق الفلسطينيين واستهداف المستشفيات التي تؤوي ساحاته آلاف النازحين، إضافة إلى المئات من الجرحى


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