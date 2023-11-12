الحكومة: 20 مليون دينار قيمة المساعدات الإنسانية إلى غزة والضفة

وطنا اليوم:قال وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة مهند المبيضين، إن الحكومة مستمرة وفقا للتوجيهات الملكية السامية بإدامة تقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى الأهل في قطاع غزة والضفة الغربية.

وأوضح المبيضين، أن المساعدات بلغت نحو 20 مليون دينار أردني بدأت بدعم أونروا بـ 3 ملايين، وبإيصال 4 طائرات من المساعدات إلى العريش لتصل غزة، بعد ذلك الإنزال المظلي الأول على المستشفى الميداني في غزة 76 ورافق ذلك مسار الدعم والإسناد للضفة الغربية المحتلة من خلال قافلة المساعدات الأردنية من الأدوية والمؤن والمستلزمات الطبية والأدوية ثم كانت القافلة الثانية الثلاثاء الماضي التي أرسلنا من خلالها القمح إلى الضفة الغربية المحتلة.

وأضاف أن جلالة الملك عبدالله الثاني تحدث عن أن منع المساعدات من الأدوية و المستلزمات الطبية وقطع الكهرباء هو جريمة حرب وأن الأردن سيسعى لإيصال هذه المساعدات بكل السبل الممكنة.

وبين أن الهدف الأردني هو رفع مستوى الحضور لمبدأ المساعدات الإنسانية والإغاثة الإنسانية وعدم جواز منعها عن سكان غزة باعتبار أن ذلك يمثل جريمة حرب.