مدير الأمن العام يحاضر في كلّية الدفاع الوطني الملكية الأردنية

وطنا اليوم:أكّد مدير الأمن العام اللواء الدكتور عبيد الله المعايطة، أن التطور الإستراتيجي الحاصل في المنظومة الأمنية لجهاز الأمن العام جاء نتيجة نهج ورؤى ودعم ملكي من جلالة القائد الأعلى الملك عبدالله الثاني، ووفق خطط وأسس علمية واضحة أُعدت وفق متطلبات واحتياجات المجتمع .

وقال اللواء المعايطة: إنّ الإستراتيجية الأمنية المعمول بها تضع أولويات الأمن الوطني في مقدمة أهدافها ، وبتشاركية فاعلة مع باقي مؤسسات الدولة وعلى رأسها القوّات المسلّحة الأردنية – الجيش العربي، والأجهزة الأمنيّة الأخرى، لحماية المصالح الوطنية العليا وتحقيق الأمن والسلم المجتمعي وتقديم الخدمات المثلى للمواطنين وكل مَن يقيم على أرض المملكة.

وبيَّن مدير الأمن العام في محاضرة ألقاها اليوم في كلية الدفاع الوطني الملكية الأردنية تحت عنوان ” إستراتيجية الأمن العام للمحافظة على الأمن الوطني” أهمية الأدوار التي توليها مديرية الأمن العام لبناء منظومة شاملة قادرة على إيصال الرسالة الأمنية بكفاءة واحترافية، وبما يسهم بتحقيق الوعي ضد الجريمة والمظاهر الخاطئة، وضمان المشاركة المجتمعية الفاعلة في جهود ترسيخ الأمن والاستقرار .

وأضاف اللواء المعايطة أن جهاز الأمن العام وتشكيلاته ووحداته كافة، يعمل وفق نهج علمي عملياتي هدفه تجويد وتحديث منظومة العمل الأمني والشرطي والخدمات المُقدمة من قبل الإدارات والوحدات المختلفة ، ونسخر إمكاناتنا كافة لتلك الغاية

وتحقيق الأمن الشامل للمواطنين والزوّار والمقيمين .

معتبراً أنّ منظومة الحماية المدنية تُعد جزءاً رئيساً ومهماً ضمن إستراتيجيتنا ونعمل باستمرار لتطويرها وتزويدها بالقوى البشرية المدرّبة والمؤهّلة، وبأحدث المعدات والأجهزة وبشكل يُمكّن مديرية الدفاع المدني من القيام بما أُنيط بها من واجبات بكل كفاءة واقتدار، ويعزز من سرعة استجابتها للحوادث الطارئة والتعامل المباشر معها وهو ما كان على سلّم الأولويات خلال تنفيذ الرؤى الملكية بدمج الدفاع المدني ضمن مديرية الأمن العام .

وأشار مدير الأمن العام الى أهمية الدور الذي يقوم به المواطن بصفته شريكاً رئيساً في استدامة منظومة الأمن المجتمعي والحفاظ عليه، إذ تمضي مديرية الأمن العام بترسيخ وتعزيز هذه الشراكة من خلال مفاهيم الشرطة المجتمعية، والمواطنة الفاعلة، والإعلام الأمني المهني والمسؤول .

وفي نهاية المحاضرة، التي حضرها آمر كلية الدفاع الوطني الملكية الأردنية العميد الركن عزام الرواحنه، وعدد من أعضاء الهيئة التدريبية، أجاب مدير الأمن العام عن أسئلة واستفسارات الحضور .