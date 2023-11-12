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آداب الأردنية تقيم حفل إفطار خيري عن روح شهداء غزة

منذ 10 ثواني
آداب الأردنية تقيم حفل إفطار خيري عن روح شهداء غزة

وطنا اليوم: أقامت كلية الآداب في الجامعة الأردنية اليوم، بالتعاون مع شركة الجنيدي للصناعات الغذائية، إفطارا خيريا عن أرواح شهداء العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة.

واستهل الحفل عميد الكلية الدكتور محمد القضاة بدعوة الطلبة والحضور إلى الوقوف دقيقة صمت، وتلاوة سورة الفاتحة على أروح الشهداء الغر الميامين.

واستذكر القضاة المواقف الملكية المساندة تاريخيا لقضية الشعب الفلسطيني الشقيق، والجهود الحثيثة التي يبذلها جلالة الملك، الرامية إلى تلبية طموحات الشعب الفلسطيني وتطلُّعاته، وأبرزها حقّه في التحرُّر من الاحتلال، وإقامة دولته المستقلّة القابلة للحياة على خطوط الرابع من حزيران للعام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وذلك استنادًا إلى قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي ومبادرة السلام العربية.

وفي السياق ذاته، رحّب القضاة بالطلبة المستجدين، داعيًا إياهم إلى الانخراط في الفعاليات والأنشطة المختلفة التي تعكف الكلية على تنظيمها لتنمية مواهبهم وصقل مهاراتهم، وترفع وعيهم العلمي والثقافي، وتفتح لهم آفاق جديدة من المعرفة، وتهيئهم لدخول سوق العمل والمنافسة فيه.


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