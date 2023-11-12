رئيس الديوان الملكي يعزي عشيرة المنايعة خاصة و الحجايا عامة

وطنا اليوم:مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم وسمو الامير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد المعظم .. رئيس الديوان الملكي الهاشمي يعزي عشيرة المنايعة خاصة و الحجايا عامة/ جرف الدراويش/ محافظة الطفيلة.

عمان- مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم وسمو ولي العهد المعظم قدم معالي رئيس الديوان الملكي الهاشمي السيد يوسف حسن العيسوي واجب العزاء اليوم الاحد الموافق 12-11-2023 بالمرحوم النائب السابق الشيخ بخيت محمد عويض المنايعة الحجايا (ابو نهار)

ونقل العيسوي خلال زيارته لذوي المتوفي تعازي ومواساة صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم وسمو ولي العهد المعظم، سائلا الله العلي القدير ان يتغمده بواسع رحمته