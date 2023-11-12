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الأونروا : الدعم الأردني تاريخي ويستضيف عملنا منذ أكثر من 70 عاماً

منذ 3 ثواني
الأونروا : الدعم الأردني تاريخي ويستضيف عملنا منذ أكثر من 70 عاماً

وطنا اليوم:وصفت مديرة الإعلام والتواصل في وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا” جولييت توما الدعم الأردني للوكالة بـ”التاريخي”.
وأكدت أن “الأردن يستضيف المركز الرئيسي لعملياتنا وهناك المكتب الميداني المعني بشؤون اللاجئين الفلسطيني في الأردن”.
وأضافت “أكثر من ذلك نحصل على الدعم المعنوي من الديوان الملكي وهذه كانت المرة الأولى وبأمر من جلالة الملك عبدالله الثاني الذي نحصل فيه على 3 ملايين دينار”.
وأشارت إلى أن الأردن الدولة العربية الأولى التي استجابت لنداء استغاثة عاجلة من أجل الناس في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأنهت توما حديثها “ممتنون للملك والحكومة والشعب الأردني على الثقة والدعم المالي والمعنوي السخي واستضافتنا على مدار أكثر من 70 عاما مضت.


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