مسؤول فلسطيني: حماس علقت مفاوضات الأسرى

وطنا اليوم:علقت حركة حماس المفاوضات بشأن المحتجزين من المستوطنين لديها بسبب استهداف الاحتلال مجمع الشفاء الطبي غرب غزة، حسبما أفادت وكالة الأنباء “رويترز”.

ونقلت وكالة الأنباء “رويترز” عن مسؤول فلسطيني قوله إن حماس علقت مفاوضات الأسرى بعد تصرفات جيش الاحتلال ضد مستشفى الشفاء.

ففي حين، انقطع مستشفى الشفاء بالكامل عن إمدادات الطاقة وانقطاع الأكسجين، جراء تكثيف استهداف قوات الاحتلال وحصار محيط المستشفى.

وأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة ارتفاع حصيلة ضحايا عدوان الاحتلال إلى أكثر من 11,100 شهيد بينهم 8 آلاف طفل وسيدة.

وبحسب هيئة البث العبرية، بلغ عدد القتلى من جنود ومستوطنين 1538 بينهم 361 جنديا، وإصابة نحو 5 آلاف آخرين