وزيرة النقل تلتقي ممثلي لمالكي حافلات النقل العمومية والنقل المدرسي

وطنا اليوم:التقت وزيرة النقل المهندسة وسام التهتموني في مبنى الوزارة اليوم الاحد مجموعة من مالكي حافلات النقل العمومية من مختلف محافظات المملكة ومالكي حافلات النقل المدرسي بحضور مدير عام هيئة تنظيم النقل البري المهندس عبد الرحيم وريكات.

وبحثت الوزيرة مع ممثلي مالكي حافلات النقل العمومي مطالب وتحديات أصحاب الحافلات، وناقشت معهم السعي الى تحسين مستوى الخدمة المقدمة.

وبحث المجتمعون سبل إيجاد حلول فعالة ومستدامة لتلبية احتياجات النقل العام في المحافظات والتأكيد على التزام الهيئة بتوفير بيئة نقل آمنة وفعالة، وتقديم الدعم اللازم لأصحاب الحافلات لضمان استمرار تقديم خدمات النقل بكفاءة.

وفي لقاءها مع مالكي حافلات النقل المدرسي، بحثت التهتموني مطالب أصحاب الحافلات وتحديات القطاع بالإضافة الى مناقشة الأنظمة والقوانين التي من شأنها ان تؤثر على مشغلي النقل المدرسي ويأتي الاجتماع ضمن جهود الوزارة للتأكيد على التزام الهيئة وأصحاب باصات النقل المدرسي لتحسين مستوى جودة الخدمة المقدمة في النقل المدرسي وتعزيز سلامة الطلاب أثناء رحلاتهم المدرسية من خلال التواصل والتعاون الفعال بين الجهات المعنية وضمان تنفيذ القوانين والأنظمة.