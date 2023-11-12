بحث التعاون المشترك بين تجارة الاردن وإدارتي السير والترخيص

وطنا اليوم:بحث مجلس إدارة غرفة تجارة الأردن وممثلو القطاعات التجارية فيها وعدد من رؤساء وممثلي النقابات والجمعيات التجارية، خلال لقاء مع مديري ادارة السير المركزية وترخيص السواقين والمركبات سبل التعاون المتعلق بحركة انسياب البضائع للأسواق التجارية.

وأشاروا خلال اللقاء الذي عقد بمقر الغرفة، إلى ضرورة زيادة مستوى التعاون والتنسيق لينعكس إيجاباً على نشاط القطاع التجاري ما يتطلب مزيدا من المرونة والعمل على ايجاد الحلول المناسبة لها وفقا للقوانين والانظمة المرعية.

واشاد رئيس غرفة تجارة الأردن خليل الحاج توفيق بدور ادارتي السير وترخيص السواقين والمركبات في تعزيز السلامة على الطرق، والمهنية العالية للقائمين على العملية المرورية وما يعكسونه من صورة مشرقة خلال تعاملهم اليومي.

ولفت لأهمية التعاون وتعزيز التشاركية والتنسيق بين غرفة تجارة الأردن وادارات الأمن العام لتسهيل أعمال القطاع التجاري والخدمي بعموم المملكة ولا سيما المتعلقة بحركة النقل لغايات تحميل وتنزيل البضائع تجنبا للمخالفات المرورية.

ودعا الحاج توفيق الى تشكيل لجنة مُصغّرة من عدد من ممثلي القطاعات التجارية والنقابات وضباط من الادارتين لمعالجة اي معوقات او تحديات قد تحصل مستقبلا.

من جانبه اكد النائب الاول لرئيس غرفة تجارة الاردن جمال الرفاعي أهمية الاستمرار في مثل هذه اللقاءات التنسيقية لما فيه من بناء مؤسسي لآفاق تعاون مستدام بين القطاع التجاري والامن العام.

وأشار ان ادارتي السير وترخيص السواقين والمركبات من اقرب المؤسسات الامنية للقطاع التجاري، وأكثرهم تماسا مع القطاع الخدمي.

بدوره، اكد مدير إدارة السير العميد فراس الدويري، أن تعديلات قانون السير جاءت للحفاظ على الأرواح والممتلكات في الأردن، لافتا الى أن التعديلات كانت تلبية لرؤى جلالة الملك في إيلاء حوادث السير جل الاهتمام.

وبيّن أن مديرية الأمن العام هي الجهة الأولى المعنية بتنفيذ القانون وتطبيقه على الجميع، وسيتم تنفيذ القانون بأمانة ومسؤولية حماية للأرواح والممتلكات.

واشار للدور المهم الذي تقوم به مديرية الامن العام في تحقيق الأمن الاقتصادي والمحافظة على الاستثمارات من خلال الاستراتيجيات والخطط الأمنية والمرورية ذات العلاقة بالتنسيق والتشاركية مع كافة الجهات والمؤسسات الرسمية والاهلية.

وبين الدويري، أن السائق الملتزم مواطنا او تاجرا او مستثمرا لن يتأثر بتعديلات قانون السير وتغليظ المخالفات، مؤكداً ان المخالفات ليست ضريبة، والمخالفة ليست غايتنا، بل هدفنا الحفاظ على الإنسان.

وشدد على اهمية اللقاءات التنسيقية بين القطاع التجاري والخدمي وجهاز الامن العام، والتي تعكس التشاركية والتواصل المستمر، معربا عن استعداد ادارة السير لتذليل جميع العقبات التي تواجه القطاعات التجارية ضمن التشريعات والقوانين السارية المفعول.

من جهته، قال مدير إدارة ترخيص السواقين والمركبات بالإنابة العقيد المهندس عمر القرعان، أن الإدارة تسعى إلى تقديم تسهيلات للمواطنين والتجار والمستثمرين تنسجم مع التوجيهات الملكية السامية لخدمة المواطنين، وتقديم أفضل الخدمات توفيرًا لوقت وجهد المواطن .

وأضاف القرعان إن إدارة الترخيص تسعى دائمًا إلى تطوير وتبسيط الإجراءات للتسهيل على المواطنين، لافتا الى العديد من الخدمات الالكترونية التي تقدمها الادارة من خلال البوابة الإلكترونية للترخيص.

واكد اهمية تعزيز الشراكة والتعاون بين جهاز الامن العام ومختلف اداراته ووحداته، لافتا الى ان عقد هذه اللقاءات الحوارية مع القطاعات التجارية تتيح الاطلاع مباشرة حول ابرز التحديات والاشكاليات التي تواجههم لغايات ايجاد حلول مرنة تسهم في تسهيل الاجراءات عليهم.

وحضر اللقاء رؤساء وممثلي نقابات اصحاب مكاتب تأجير السيارات السياحية والنقل السياحي ونقابة اصحاب الشاحنات.