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مفتي عام المملكة يؤدي القسم القانوني أمام الخصاونة

منذ 3 ساعات
مفتي عام المملكة يؤدي القسم القانوني أمام الخصاونة

وطنا اليوم:أدَّى القسم القانوني أمام رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، اليوم الأحد، مفتي عام المملكة الدكتور أحمد إبراهيم الحسنات، وذلك بعد صدور الإرادة الملكيَّة السَّامية بتعيينه.
ويأتي أداء القسم استناداً لأحكام المادَّة (67) من نظام الخدمة المدنيَّة رقم (9) لسنة 2020م وتعديلاته.
وحضر أداء القسم وزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء الدكتور إبراهيم الجازي.


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