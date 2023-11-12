الجامعة الأردنية والسفارة الصينية تبرمان اتفاقية لتجديد مختبر اللغة الصينية

وطنا اليوم:أبرمت الجامعة الأردنية اليوم وسفارة جمهورية الصين الشعبية لدى المملكة اتفاقية لتقديم الدعم المادي لمشروع تجديد مختبر اللغة الصينية في كلية اللغات الأجنبية.

وتأتي الاتفاقية، التي وقعها عن الجامعة رئيسها الدكتور نذير عبيدات وعن السفارة السفير الصيني في عمّان تشن تشوان دونغ، بحضور مدير وحدة الشؤون الدولية في الجامعة الدكتور سامح الزبيدي، تجسيدًا لرغبة الفريقين في تعزيز جهود تدريس اللغة الصينية في الجامعة.

وأكد عبيدات خلال حفل التوقيع عمق العلاقة التي تجمع الجامعة بالسفارة الصينية، معربًا عن امتنانه للدعم المستمر الذي تقدمه لبرنامج اللغة الصينية، ومرحّبًا بمزيد من التعاون، خاصة في مجال تدريب الطلبة عمومًا، وطلبة برامج الهندسة وتكنولوجيا المعلومات على وجه الخصوص.

من جهته، قال السفير “نحن فخورون ببرنامج اللغة الصينية في الجامعة، ونتطلع لمزيد من التعاون مع الجامعة، خاصة بعد القمة العربية الصينية”، مشيرًا إلى العديد من مؤسسات التعليم العالي الصينية التي أبدت اهتماما بالتعاون مع الجامعات في الأردن، وتحديدًا مع الجامعة الأردنية.

وبموجب الاتفاقية، تموّل السفارة أعمال تجديد المختبر، كما تزوده بالأجهزة الإلكترونية التي يحتاجها، بما يشمل ٢٥ من أجهزة الكمبيوتر المكتبية وأجهزة العرض، و٣ أجهزة كمبيوتر محمولة، لغايات استخدامها في تدريس اللغة الصينية