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استشهاد نازحين بقصف إسرائيلي لمقر أممي في غزة

منذ ساعة واحدة
Palestinians react at the damages at a UN-run school sheltering displaced people, following an Israeli strike, in Jabalia in the northern Gaza Strip November 2, 2023. REUTERS/Fadi Whadi

وطنا اليوم:أعلنت الأمم المتحدة، الأحد، عن استشهاد “عدد كبير” من الأشخاص النازحين في قصف على أحد مقراتها في قطاع غزة المحاصر، والذي يتعرض لعدوان الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 تشرين الأول الماضي.
وأكد برنامج الأمم المتحدة الإنمائي/ الأمم المتحدة، عبر منصة إكس، أنه جرى الليلة الماضية قصف مجمعه في غزة، وهناك “أنباء عن سقوط قتلى وجرحى” بين من لجأوا للمجمع بحثا عن الأمان.
وأضاف البرنامج الأمم أن “هذا خطأ جسيم في كل الأحوال”، داعيا إلى حماية المدنيين والبنى التحتية المدنية واحترام حرمة مرافق الأمم المتحدة دائمًا واحترام ودعم القانون الإنساني الدولي.
وأفاد برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، أنه في 6 تشرين الثاني، أن مئات الأشخاص الذين يبحثون عن ملجأ دخلوا مجمع المقر، مع وجود دلائل تشير إلى أن هذا العدد قد زاد بشكل كبير منذ ذلك الحين


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