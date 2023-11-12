إسعاف وطوارئ غزة: نحن على شفا مجاعة حقيقية

وطنا اليوم:قال مدير الإسعاف والطوارئ في غزة إن القطاع على شفا مجاعة وإن الاستهداف الإسرائيلي يمس مقومات الحياة.

وأضاف أن الصمت الدولي شجع قوات الاحتلال على استمرار استهداف الفئات المحمية.

وتابع: “قد تكون هذه رسالتنا الأخيرة وقد ننقطع قريبا عن التواصل مع العالم الخارجي”

الى ذلك قال مدير عام وزارة الصحة في غزة منير البرش، إن الكوادر الطبية بمستشفى الشفاء تتناول التمر والماء فقط منذ يومين لتبقى على قيد الحياة.

وأضاف: “بتنا في مستشفى الشفاء تحت القصف والحصار الشديد من دون دواء ولا غذاء”.

وتابع: “ثلاجة الموتى في مستشفى الشفاء التي انقطع عنها الكهرباء تعج بجثامين الشهداء والجثث المتحللة.”

وأورد بأن الاحتلال على بعد 100 متر من مستشفى الشفاء وأي شخص يحاول الدخول أو الخروج منه يتعرض للقنص