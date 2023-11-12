تحذير هام للسائقين من ادارة السير

وطنا اليوم:تسبب تساقط الأمطار بثلاثة حوادث سير على بعض الطرق الخارجية في الأردن.

وقالت إدارة الدوريات الخارجية، الأحد، إن شاحنة (تريلا) تعرضت لحادث تدهور على طريق المفرق بالقرب من محطة سهل الدبة، ما أدى إلى إغلاق جزئي للمسرب الأيمن من الطريق.

وأضافت أنه أصيب شخصين بجروح ورضوض مختلفة، إثر مركبة شحن تدهورت واستقرت على الجزيرة الوسطية على طريق أوتوستراد الزرقاء المفرق.

وأشارت الإدارة إلى أنه تسببت الأمطار أيضا بتدهور مركبة واستقرارها بالجزيرة الوسطية على طريق إربد عمان، واقتصاره على الاضرار المادية فقط.

وعللت إدارة الدوريات الخارجية سبب الحوادث جميعها نتيجة سقوط الأمطار على مختلف الطرق وانزلاق المركبات.

وحذرت الإدارة سائقي المركبات من تشكل مادة عازلة ولزجة في حال تساقط الأمطار بعد انتشار الغبار بشكل كثيف في معظم محافظات المملكة مما قد يسبب حالات الانزلاق على الطرق.

وذكر موقع طقس العرب للتنبؤات الجوية، أن الأجزاء الشمالية في الأردن تتأثر وبشكل خاص المناطق الحدودية مع سوريا في هذه الأثناء بسحب ركامية تترافق بالرعد أحياناً، تعمل على تساقط زخات متفرقة من الأمطار.

وتوقع طقس العرب، استمرار تكاثر السحب على ارتفاعات متوسطة وعالية خلال الساعات القادمة، كما يتوقع هطول زخات من الأمطار في بعض المناطق بمشيئة الله قد تكون غزيرة محلياً مصحوبة بالرعد خاصة في المناطق الشمالية من الأردن.

وأشار إلى أنه أنه يكون الطقس لطيفاً مائل للبرودة أثناء الليل المتأخر في بعض المناطق، مع ظهور السحب المتفرقة.

ويحتمل هطول زخات من المطر على بعض المناطق الجنوبية من المملكة، وتكون الرياح شمالية شرقية مُعتدلة السرعة.

وحذر طقس العرب من احتمال تشكل السيول وجريان الأودية في بعض المناطق