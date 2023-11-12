أمانة عمان تقدم مجموعة إرشادات بخصوص فصل الشتاء

وطنا اليوم:أصدرت أمانة عمان الكبرى، الأحد، مجموعة إرشادات خلال فصل الشتاء، داعية جميع المواطنين إلى اتباعها تجنبا لحوادث الغرق.

ودعت الأمانة في منشور لها عبر منصة “إكس”، إلى ضرورة المبادرة في تأمين مواد البناء تجنبا لانجرافها والتسبب بإغلاق خطوط تصريف مياه الأمطار، وتجنب ربط المزاريب بشبكات الصرف الصحي حتى لا تتسبب بإغلاقها وفيضانها.

وأكدت على ضرورة عدم إلقاء النفايات عشوائيا لما تسببه من إغلاق في خطوط تصريف مياه الأمطار.

كما دعت إلى ضرورة تفقد المضخة الغاطسة في الطوابق السفلية لمكان السكن أو العقار التجاري، والابتعاد عن المناطق المنخفضة ومجاري السيول عند هطول الأمطار بغزارة.

أيضا دعت أمانة عمان الكبرى إلى الاتصال مع مركز الاتصال الموحد لطلب المساعدة على مدار 24 ساعة على أرقام الهواتف 102 أو 117180