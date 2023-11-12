وطنا اليوم:قرر نائب رئيس الوزراء ووزير الادارة المحلية توفيق كريشان تشكيل لجنة ادارة صندوق التكافل الاجتماعي والادخار لموظفي البلديات ومجالس الخدمات المشتركة.
وشمل التشكيل تعيين المدير المالي لبلدية اربد الكبرى رئيسا للجنة ومدير شؤون الموظفين في بلدية الزرقاء نائبا للرئيس وعضوية المدير المالي لبلدية الطفيلة ومدير شؤون الموظفين لبلدية سحاب والمدير المالي لبلدية عي والمدير المالي لبلدية صبحا والدفيانة والمدير المالي لبلدية وادي عربة والمدير المالي لمجلس خدمات مادبا ومدير الموارد البشرية لمجلس خدمات محافظة عجلون
تشكيل لجنة صندوق التكافل لموظفي البلديات ومجالس الخدمات
وطنا اليوم:قرر نائب رئيس الوزراء ووزير الادارة المحلية توفيق كريشان تشكيل لجنة ادارة صندوق التكافل الاجتماعي والادخار لموظفي البلديات ومجالس الخدمات المشتركة.