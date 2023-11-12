دفاع مدني غزة : جميع خدماتنا ستنتهي قريباً وسنقف عاجزين

وطنا اليوم:اكد الناطق باسم الدفاع المدني في قطاع غزة محمود بصل ان الواقع في القطاع حالياً صعب ومأساوي جدا في ظل عملية القصف والابادة التي تقوم فيها اسرائيل .

وقال بصل اليوم الاحد، اثناء تواجده في قطاع غزة – ان عدد من الشهداء متواجدين على الطرقات والارصفة،ولا نستطيع نقلهم للمستشفيات .

وبين ان هناك عدد كبير من الذين تعرضوا لاصابات يستشهدون بسبب منعهم من الوصول الى المستشفيات واطلاق النار عليهم من قوات الاحتلال .

واضاف ان مستشفيات غزة تقريبا كلها اغلقت ولا مكان نرسل اليه الجرحى ، مؤكداً اننا لم نرى اي عملية استهداف للمقاومة وجميع عمليات قوات الاحتلال تستهدف منازل المواطنين .

ولفت ان ما يحدث حاليا في غزة عملية ابادة جماعية وجرائم ضد الانسانية ، مشيراً ان كوادر الدفاع المدني في غزة قدمت اكثر من 17 شهيدا و 100 مصاب، وتم استهداف نصف مركباتنا ، اضافة الى صعوبة الحصول على الوقود ، مشيرا ان كوادر الدفاع المدني لا تخرج سوى للمهمات التي نتأكد ان فيها احياء ، حيث تردنا مئات الاتصالات يوميا تطلب الاغاثة ، ولانستطيع الوصول الى اكثرهم بسبب اطلاق النار على كوادرنا من قبل قوات الاحتلال .

واضاف ان كوادر الدفاع المدني لا تجد مياهاً لشربها ، ولا يوجد رغيف خبز واحد في قطاع غزة ، والواقع صعب وجنوني ، وحتى هذه اللحظة العالم صامت على هذه المجازر في قطاع غزة .

ووجه بصل مناشدة ،متسائلاً “الا يستحق المدنيين الذين يستشهدون كل دقيقة وقفة عربية جادة ، وكل العالم يتابع ما يجري من مجازر في القطاع ” .

وفي نهاية حديثه قال بصل ، ” نحن في قطاع غزة نتعرض لابشع انواع القتل والجرائم وكل ما يخطر بالبال من عمليات اجرام تحدث حاليا في القطاع ” .

واردف بصل : ” جميع خدماتنا ستنتهي قريبا وسنقف عاجزين عن خدمة اي مواطن وكل حركة نتحركها تشكل خطراً على انفسنا بسبب اطلاق النار على كوادرنا من قوات الاحتلال