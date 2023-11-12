بن غفير يطالب بإقامة مستوطنات في غزة

وطنا اليوم:قال وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال إيتمار بن غفير، إنه “يجب إعادة تحرير قطاع غزة وإحياء الاستيطان فيه”.

الى ذلك اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي في وقت مبكر اليوم الأحد مدنا وبلدات في الضفة الغربية، واشتبكت مع مقاومين في مدينة طوباس، وذلك بعد ساعات من توغل جديد في مدينة جنين خلّف شهيدين.

وقال ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي إن مقاومين اشتبكوا مع قوات الاحتلال في طوباس (شمالي الضفة الغربية) وفجروا فيها عبوة ناسفة.

وأفاد شهود عيان بسماع أصوات طلقات نارية كثيفة، وأظهرت مقاطع مصورة شبانا يحاولون عرقلة التوغل بما توفر لهم من وسائل بسيطة.

وفي سياق متصل، وذكرت هيئة البث العبرية أن إدارة الامريكية تطلب من مسؤولين في كيان الاحتلال توضيحات تساعدها على فهم ما الذي يعنيه نتنياهو حين يتحدث عن استمرار تل أبيب في السيطرة على الأمن في قطاع غزة.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة لليوم الـ37 على التوالي، وقصفه المكثف على القطاع وتدمير المنازل والبيوت على رؤوس ساكنيها وتدمير الطرق والبنية التحتية واستهداف من المستشفيات بسلسلة من الغارات، في ظل الحصار الكامل المفروض عليه والافتقار لمقومات الحياة الأساسية، ومنع دخول الوقود.

كما يواصل الاحتلال ارتكابه المجازر بحق الفلسطينيين واستهداف المستشفيات التي تؤوي ساحاته آلاف النازحين، إضافة إلى المئات من الجرحى.

وشهدت عدة محاور بالقطاع اشتباكات عنيفة بين المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال الإسرائيلي.

طوفان الأقصى

وأطلقت كتائب القسام الذراع العسكري لحركة حماس عملية طوفان الأقصى في 7 تشرين الأول/ أكتوبر، ردا على انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

في المقابل، أطلق الاحتلال الإسرائيلي عملية عسكرية ضد قطاع غزة أسماها “السيوف الحديدية”، وشنت سلسلة غارات عنيفة على مناطق عدة في القطاع، أسفرت عن ارتقاء مئات الشهداء وآلاف الجرحى، إضافة إلى تدمير أعداد كبيرة من البنايات والأبراج السكنية والمؤسسات والبنى التحتية.

وأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة ارتفاع حصيلة ضحايا عدوان الاحتلال الإسرائيلي إلى أكثر من 11,100 شهيد بينهم 8 آلاف طفل وسيدة.

وبحسب هيئة البث العبرية، بلغ عدد القتلى من جنود ومستوطنين 1538 بينهم 361 جنديا، وإصابة نحو 5 آلاف آخرين