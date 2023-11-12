أمطار غزيرة مصحوبة بالرعد في هذه المناطق بالأردن الأحد

وطنا اليوم:ذكر موقع طقس العرب للتنبؤات الجوية، أن الأجزاء الشمالية في الأردن تتأثر وبشكل خاص المناطق الحدودية مع سوريا في هذه الأثناء بسحب ركامية تترافق بالرعد أحياناً، تعمل على تساقط زخات متفرقة من الأمطار.

وتوقع طقس العرب، استمرار تكاثر السحب على ارتفاعات متوسطة وعالية خلال الساعات القادمة، كما يتوقع هطول زخات من الأمطار في بعض المناطق بمشيئة الله قد تكون غزيرة محلياً مصحوبة بالرعد خاصة في المناطق الشمالية من الأردن.

وأشار إلى أنه أنه يكون الطقس لطيفاً مائل للبرودة أثناء الليل المتأخر في بعض المناطق، مع ظهور السحب المتفرقة.

ويحتمل هطول زخات من المطر على بعض المناطق الجنوبية من المملكة، وتكون الرياح شمالية شرقية مُعتدلة السرعة.

وحذر طقس العرب من احتمال تشكل السيول وجريان الأودية في بعض المناطق بسبب غزارة بعض الزخات المطرية، داعيا إلى الانتباه من الأتربة المثارة بعد الظهر على مختلف الطرق الصحراوية