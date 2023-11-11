لجان خدمات المخيمات تثمن خطاب جلالة الملك في قمة الرياض

وطنا اليوم-رحبت لجان خدمات المخيمات والفاعليات الشعبية بخطاب جلالة الملك عبد الله الثاني الذي القاه اليوم السبت في القمة العربية والاسلامية الطارئة التي عقدت في الرياض من اجل بحث وقف الحرب على غزة.

وقالت في بيان إن جلالة الملك أكد ضرورة وقف الحرب في خطابه، وأن الأردن سيواصل القيام بواجبه وارسال المساعدات الإنسانية للأشقاء في غزة بكل الوسائل الممكنة، مشيرا جلالته إلى ان قيام إسرائيل بمنع دخول الماء والغذاء والدواء إلى سكان غزة جريمة حرب، مشددا على ضرورة أن تبقى الممرات الإنسانية آمنة ومستدامة.

ودان جلالته المجتمع الدولي لفشله في ضمان حقوق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم، وإقامة دولتهم المستقلة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، لافتا إلى أن العالم بأسره سيدفع ثمن هذا الفشل، وستطال نتائج هذا العدوان العالم بأكمله، مؤكدا ضرورة بناء تحالف سياسي لإنهاء الحرب والبدء بعملية جادة للسلام في الشرق الأوسط.

وقالت إننا في مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في الأردن نعتز ونفتخر بجهود جلالة الملك ودفاعه عن حقوق الشعب الفلسطيني في كل المحافل، مؤكدين وقوفنا خلف قيادته الحكيمة،معبرين عن الفخر بإنجازاتها وباردننا العظيم وشعبه.

–(بترا)