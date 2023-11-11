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مهيدات: نتائج التحليل المخبري لعينات أحد منتجات رقائق التورتيلا أكدت أنها حلال

منذ ساعة واحدة
مهيدات: نتائج التحليل المخبري لعينات أحد منتجات رقائق التورتيلا أكدت أنها حلال

وطنا اليوم-أوضحت المؤسسة العامة للغذاء والدواء أن نتائج التحليل المخبري والكشف الجيني لعينات أحد منتجات رقائق التورتيلا بنكهة الفاهيتا الاصطناعية أظهرت خلوها من أي مكونات محرمة.

وبين مدير عام المؤسسة الأستاذ الدكتور نزار محمود مهيدات، في بيان صحفي، أنه وبناء على نتائج التحليل المخبري لعينات المنتج المذكور فإن كافة المكونات التي يحتويها المنتج حلال، ح إلى أن فرق الرقابة والتفتيش التابعة للمؤسسة في مديرية الغذاء كانت قد سحبت عينات من المنتج لغايات التحليل المخبري وحجزت حينها كامل الكمية المستوردة منه احترازيًا لحين صدور النتائج.

وأضاف مهيدات أن بطاقة بيان المنتج والوثائق الخاصة به والتي خضعت للدراسة والتدقيق من قبل المؤسسة تشير إلى أن المنتج بنكهة اللحم الصناعية ولا يحتوي في مكوناته على لحوم طبيعية، وبالتالي فإن المنتج مطابق للمعايير المعتمدة ويحقق كافة الاشتراطات والمتطلبات اللازمة.

ويذكر أنه وحسب المعلومات الواردة على موقع الشركة المُصنّعة للمنتج فإن الشركة غير حاصلة على شهادة حلال وأن منتجاتها لا تحتوي على لحوم.


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