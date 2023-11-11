أمن الطاقة في المملكة ضمن الحدود الآمنة بتوفر مخزون استراتيجي وديمومة التيار الكهربائي

وطنا اليوم – يعد أمن الطاقة من القضايا الأساسية التي أولتها الحكومة اهتماما استثنائيا خلال السنوات الأخيرة، لمواجهة التداعيات الناجمة عن الظروف السياسية التي يشهدها العالم، والتي أثرت بصورة مباشرة على النمو الاقتصادي والأمن القومي ورفاهية المواطنين.

وفي هذا الإطار وبتوجيهات مباشرة من جلالة الملك عبدالله الثاني، عملت وزارة الطاقة والثروة المعدنية على تطوير استراتيجياتها لمواجهة تحديات الطاقة والوصول بالمملكة إلى الحدود الآمنة المتعارف عليها دوليا من حيث مخزونه من المشتقات النفطية وديمومة تزويد المملكة بالتيار الكهربائي الذي وصل إلى 99 بالمئة، في أحدث إحصائيات الوزارة.

واعتمدت استراتيجيات الوزارة على نهج شمولي ومتكامل لتحقيق أمن الطاقة من خلال التحول نحو مصادر أكثر استدامة، وزيادة كفاءة الطاقة، وزيادة مُساهمة الطاقة المحلية في خليط الطاقة الكلي، لا سيما الطاقة الخضراء بالاعتماد على توافر مصادر الطاقة المُتجددة وتعزيز المخزون الاستراتيجي من المحروقات.

وبهذا الخصوص يؤكد خبراء الطاقة أن وضع المملكة آمن من حيث توفر مخزون استراتيجي من المشتقات النفطية يكفي لفترات طولية، إذ وصل استمرار تأمين التزود بالمشتقات النفطية في المملكة بنسبة 100 بالمئة، فيما حافظت شركة الكهرباء الوطنية على ديمومة النظام الكهربائي واستقراره من خلال مواصلة جهودها للمحافظة على سلسلة قوية لتزويد وإمداد خدمات التيار الكهربائي.

الهدروجين الأخضر والطاقة المتجددة

وفقا لوزارة الطاقة، فقد تمكنت وفقا لاستراتيجيتها من الوصول إلى نسبة مساهمة الطاقة المتجددة من توليد الكهرباء إلى 27بالمئة، ويطمح الأردن للوصول إلى نسبة مساهمة تصل لـ 50بالمئة من طاقته الكهربائية المولدة من مصادر الطاقة المتجددة في العام 2030، بل وجعل المملكة مركزا لإنتاج وتصدير الطاقة الخضراء للدول المجاورة والعالم سواء على شكل طاقة كهربائية مولدة من مصادر الطاقة المتجددة، أو على شكل الهيدروجين الأخضر والميثانول الأخضر، لذا تتسارع الخطوات محليا في إعداد استراتيجية الهيدروجين الأخضر، ما يمكن البلاد من تحقيق القدرة على المنافسة في المنطقة، سعياً لتعزيز الاستدامة وتحسين سبل الاعتماد على المصادر الذاتية في قطاع الطاقة الأردني.

وفي تصريحات سابقة للوزير الدكتور صالح الخرابشة، أكد أن سياسة تنويع مصادر التزود بالغاز الطبيعي واتفاقيات تزويد الغاز الطبيعي طويلة الأمد، شكلت حماية لشركة الكهرباء الوطنية من ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي المسال عالمياً.

ويرى مدير عام شركة الكهرباء الوطنية الأسبق المهندس عبدالفتاح الدرادكة، أن ما تهدف إليه استراتيجية الطاقة من تنوع في مصادر الطاقة وتوليد الكهرباء متحقق حاليا ولا تخوف من العودة إلى ما قبل انقطاع الغاز المصري، لتنوع الخيارات من حيث وجود غاز الأنابيب الطبيعي والمسال والصخر الزيتي ومصادر الطاقة المتجددة.

وأكد ضرورة الإسراع في بناء محطات تخزين طاقة هيدروليكية على بعض السدود ومنها، سد الموجب وسد الملك طلال، وفكرة تخزين الطاقة الهيدروليكية تقوم على ضخ المياه من السد إلى بحيرة اصطناعية أو خزان مياه في الأعلى باستغلال الطاقات المتجددة الفائضة وإعادة إنزالها في أوقات أخرى وحسب الطلب، على زعانف مولدات هيدروليكية لتوليد الكهرباء في أوقات يكون النظام الكهربائي بحاجة لها.

وبين أن أهمية هذا المشروع تتمثل بتمكين النظام الكهربائي من الاستغلال الأمثل للطاقات المتجددة ولهذا الموضوع من الأهمية بمكان، لأنه يوفر طاقة قليلة التكلفة ويقلل من الاعتماد على مصادر وقود التوليد المستوردة.

ويتفق مع الدرادكة خبير الطاقة هاشم عقل، إذ يؤكد عدم وجود أي تخوف من نقص إمدادات الطاقة بمختلف أنواعها، موضحا ان الطاقة المتجددة تسهم بنسبة 30بالمئة من الحاجة الكلية للكهرباء، ومشروع العطارات بنسبة 15بالمئة، فضلا عن مشروع الشيخ زايد بن نهيان في القويرة للطاقة الشمسية الممول من دولة الإمارات العربية المتحدة، بمنحة قيمتها 150 مليون دولار أميريكي عبر صندوق أبو ظبي للتنمية باستطاعة 103 ميجاواط.

ويؤكد عقل، أن الأردن تقدم خطوة عملاقة على طريق إنهاء استيراد الطاقة، عبر تدشين محطة “بينونة” للطاقة الشمسية والتي تعد أكبر مشروع من نوعه في المملكة، وهذا ما يؤكد توجه الأردن إلى الطاقة المتجددة.

وتتجلى أهمية محطة “بينونة” للطاقة الشمسية والكهروضوئيَّة التي دشنت في منطقة الموقَّر شرقي العاصمة عمَّان، بقدرة إنتاجية تبلغ 200 ميغاواط، ما يعني إنتاج طاقة نظيفة بتكلفة قليلة، إضافة إلى المحافظة على البيئة وصحة المجتمع بتخفيف انبعاثات الكربون.

وقال إن الاستثمارات الإماراتية في مجال الطاقة بالأردن، توفر ما لا يقل عن 300 ميغاواط بكلفة منخفضة، منها 200 ميغاواط تم تدشينها رسميا في محطة بينونة، ما ينعكس على كلفة خليط التعرفة الكهربائية.

وأضاف أن شركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر»، أبرمت مذكرة تفاهم مع وزارة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية، لاستكشاف فرص تطوير مشاريع طاقة متجددة بقدرة إنتاجية إجمالية تصل إلى 2 جيجاواط, وهذه مجتمعة توفر 45-50بالمئةمن الاستهلاك الكهربائي، علما بان الاستطاعة الكهربائية الأردنية تصل إلى 6500 ميغا، وهي أكثر من الحاجة الاستهلاكية.

ويطالب أمين عام الهيئة العربية للطاقة المتجددة المهندس محمد الطعاني، بكسر الاحتكار والسماح للقطاع الخاص بالمنافسة بتوفير وتخزين مصادر الطاقة التقليدية وتحرير أسعار الطاقة.

ويرى أن تعديل قانون الطاقة المتجددة يتيح لجميع القطاعات الصناعية والاقتصادية والزراعية بالاعتماد أكثر على الطاقة المتجددة، وأن نضع شروطا ومعايير جديده متطورة لحرية توليد كل مؤسسة أو مصنع أو جامعة وغيرها استهلاكه من الطاقة المتجددة.

ويؤكد الطعاني، أن الأردن يسعى ليكون بوابة للاستثمار في الدول العربية والشرق الأوسط في مجال الطاقة المتجددة، لما يتميز به من خصائص استثمارية، وطبيعة المنطقة والتسهيلات والاستقرار واتزان السياسة الأردنية على مدى أكثر من قرن من الزمان.

وبهذا الصدد وقعت الوزارة مذكرة تفاهم مع شركة مصدر الإماراتية في شهر تشرين الثاني 2022، لتطوير مشاريع طاقة متجددة باستطاعة إجمالية بلغت 2 جيجاواط، كما وقعت الوزارة 3 مذكرات تفاهم لدراسة إنتاج الهيدروجين الأخضر/الأمونيا والميثانول الأخضر في المملكة، وبدء العمل على تخزين الطاقة الكهربائية بالطاقة المائية من السدود.

وبحسب التقرير السنوي لوزارة الطاقة، فقد حقق الأردن المرتبة الأولى في نسبة الاستطاعة المركبة لمصادر الطاقة المتجددة، بدون احتساب الطاقة الهيدرومائية، واحتل الأردن هذه المرتبة وفقاً لتقرير المؤشر العربي لطاقة المستقبل AFEX للعام الماضي، والذي يعده المركز الإقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة (RCREEE).

وأشار إلى أنه تم توليد الطاقة الكهربائية في المملكة باستخدام الغاز الطبيعي بنسبة 68 بالمئة، الطاقة المتجددة 27 بالمئة، و5 بالمئة من الصخر الزيتي، مقارنة بنسبة 73 بالمئة للغاز الطبيعي و 26 بالمئة للطاقة المتجددة للعام2021.

وبلغت الاستطاعة الكلية المركبة لمشاريع توليد الطاقة الكهربائية من مصادر الطاقة المتجددة حوالي 2577 ميجاواط، وتشمل 1498 ميجاواط من مشاريع يتم بيع الطاقة الكهربائية المولدة منها إلى شركات الكهرباء (614 ميجاواط طاقة رياح، 884 ميجاواط طاقة شمسية)، و1079 ميجاواط من مشاريع أنظمة الطاقة المتجددة المملوكة من قبل المشتركين لتغطية استهلاكاتهم باستخدام عدادات صافي القياس والنقل بالعبور (696 صافي قياس، 383 عبور) يضاف إلى ذلك الحرق المباشر للصخر الزيتي باستطاعة 470 ميجاواط من قبل شركة العطارات للطاقة.

الغاز الطبيعي

وفيما يخص الغاز الطبيعي ،أكدت وزارة الطاقة والثروة المعدنية، أن استراتيجيتها الشاملة لقطاع الطاقة للأعوام 2020-2030، تضمنت تنويع مصادر الطاقة من خلال الاستمرار في تغطية احتياجات المملكة من الغاز الطبيعي من المصادر المتاحة حالياً والتي تغطي احتياجات المملكة لغاية عام 2030، وهي (الغاز المصري، الغاز المورد من البحر الأبيض المتوسط، الغاز الطبيعي المسال، حقل الريشة الغازي).

مع الجانب المصري ويدعم ذلك اعتدال الطقس واعتدال الأحمال مما يقلل من الطلب على الغاز المرتفع صيفا في مصر مما يعزز من إمكانية سد النقص في الأردن ان حصل.

وكبديل اخر، يرى المهندس الدرادكة ضرورة ان تعتمد الكهرباء الوطنية خطة طارئة لتوفير الغاز من السوق الآني “Spot Market” خلال فترة استغلال احتياطي الغاز السائل في الباخرة العائمة، وأنه اذا لم يكون هناك احتياط غاز في الباخرة العائمة العمل سريعا على شراء شحنة غاز من السوق الآني وكذلك التأكد من جاهزية محطة العطارات واجراء الصيانات الوقائية لضمان عدم حدوث أي عطل في الظروف الطارئة.

من جهته، اشار خبير الطاقة هاشم عقل، الى وجود مخزون من الغاز الطبيعي الموجود في الباخرة العائمة في العقبة 1600 متر مكعب من الغاز المسال (كل متر مكعب من الغاز المسال يعادل 600 متر مكعب من الغاز الطبيعي).

وبينت وزارة الطاقة، أن امن الطاقة في المملكة يعزز ايضا مشاريع الربط الكهـربائي الأردني مع العراق والسعودية ومصر ودول الخليج وفلسطين وسوريا ولبنان، مؤكدة أهمية مشاريع الربط الكهربائي القائمة وإنشاء مشاريع ربط جديدة، لتعزيز النظام الكهربائي وتطوير منظومة قطاع الطاقة تجعل الأردن مركزا إقليميا لتبادل الطاقة بجميع أشكالها.

بدورها، أكدت شركة مصفاة البترول الأردنية، توفر مخزون كبير وآمن من مادة الغاز المسال في مواقع الشركة المختلفة وبكميات تقترب من السعة القصوى لتخزين هذه المادة في مستودعات الشركة.

وقالت إن محطات تعبئة الغاز الثلاث المملوكة للمصفاة في عمان والزرقاء واربد، تعمل بكامل طاقتها وجاهزيتها لتلبية جميع الطلبات التي تصل إليها وبالتنسيق والتعاون الكاملين مع نقابة المحروقات بهذا الخصوص.

المشتقات النفطية

وفي القطاع النفطي، لفتت وزارة الطاقة الى تنفيذ مشروع مرافق عمان الاستراتيجية في منطقة الماضونة بمنحة مقدمة من قبل صندوق ابو ظبي للتنمية بقيمة 210 مليون دولار، يهدف الى تأمين السعات التخزينية اللازمة للاحتفاظ بمخزون استراتيجي للمملكة من المشتقات النفطية وتعزيز هذا المخزون، حيث تبلغ السعة الإجمالية لهذه المرافق 312 ألف طن.

وتتركز الأهداف الاستراتيجية للشركة اللوجستية الأردنية للمرافق النفطية للأعوام 2022- 2025 في عدد من المشاريع أبرزها، بناء أنبوب نقل المشتقات النفطية بين مرافق العقبة النفطية ومرافق عمان الاستراتيجية والعمل على زيادة الحصة السوقية للشركة في السوق المحلي وتنويع أعمال الشركة.

وأوضحت الوزارة، أنه تم في جنوب المملكة، تحديدا ضمن المنطقة الصناعية الجنوبية على بعد 22 كم، من مدينة العقبة تنفيذ مرافق العقبة النفطية ذات سعة تخزين 106الآف طن مشتقات نفطية منها 6 الآف طن لمادة الغاز البترولي المسال وتهدف هذه الخزانات إلى تأمين سعات تخزينية لمناولة شحنات النفط الخام والمشتقات النفطية المستوردة، كذلك لتحسين وتسريع عمليات تحميل وتفريغ النفط الخام والمشتقات النفطية المستوردة.

وتابعت، ان قطاع سوق المشتقات النفطية حظي بتطورات تزامنا مع انتهاء فترة امتياز شركة مصفاة البترول الأردنية عام 2008، حيث تم فتح السوق النفطي للمنافسة وتم ترخيص ثلاث شركات تسويقية لممارسة نشاطات الاستيراد والتوزيع للمشتقات النفطية في المملكة، كما تم ترخيص شركات لتوزيع الغاز البترولي المسال المركزي على المجمعات السكنية والمستشفيات والفنادق، إضافة إلى وجود ثلاث محطات تعبئة الغاز في إسطوانات في كل من عمان والزرقاء واربد.

وبشأن المشتقات النفطية، أكد وزير الطاقة صالح الخرابشة، خلال زيارة شركة مصفاة البترول الأردنية أخيرا، أهمية توفير مخزون استراتيجي كافي من المشتقات النفطية المختلفة، مشيدا بالجهود المبذولة من قبل كوادر الشركة المختلفة.

وأوضح أن مصفاة البترول الأردنية تلعب دورا حيويا في تعزيز الاقتصاد الوطني وأمن الطاقة في المملكة.

وبحسب الوزارة، فانه تم استمرار العمل باتفاقية تطوير وتشغيل حقل حمزة النفطي المبرمة مع شركة البترول الوطنية والتي تم توقيعها عام 2020 لزيادة إنتاجية الآبار العاملة في الحقل, وبلغ معدل الإنتاج اليومي للنفط من حقل حمزة 300 برميل، وبلغت قيمة مبيعات الحقل لمصفاة البترول 9.3 مليون دينار أردني.

كما تم الانتهاء من معالجة المعلومات الزلزالية ثلاثية الأبعاد لحقل حمزة، وإبرام اتفاقية تطوير خدمات وتشغيل وادارة بين الوزارة وشركة البترول بهدف الاستكشاف والتنقيب عن النفط والغاز في مناطق تحددها الوزارة حيث جرى حفر بئرين في منطقة السرحان التطويرية.

واشارت الى انه جرى توقيع مذكرة تفاهم لتأهيل العرض المباشر المقدم من شركة المجرة للصخر الزيتي والموارد الطبيعية لاستغلال الصخر الزيتي في منطقة اللجون.

ويؤكد المهندس الدرادكة، ضرورة توفر الاحتياطي الاستراتيجي من الوقود الثقيل في خزانات العقبة ومحطات التوليد والتأكد من توفر الاحتياطي الاستراتيجي من الوقود الثقيل في خزانات العقبة ومحطات التوليد.

وقال عقل إن مشاريع الطاقة المتجددة تعتبر اضافة جديدة الى أنتاح الطاقة التي تخفف من مستوردات البترول والغاز لتوليد الطاقة الكهربائية , وتسهم في خفض كلف الإنتاج على القطاع الصناعي الذي يزيد من تنافسيته في الداخل والخارج ، علما ان القطاع الصناعي يشكل 90 بالمئة من حجم الصادرات الأردنية ويعمل في هذا القطاع 25 بالمئة من حجم العمالة الأردنية.

كما تسهم ايضا في زيادة الاستثمارات في مختلف القطاعات الاقتصادية وخلق فرص عمالة تخفف من نسب البطالة المرتفعة وتحقيق إيرادات حكومية على شكل إيرادات ضريبية.–(بترا)