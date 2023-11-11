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5.857 مليار دينار صادرات صناعة عمان خلال 10 أشهر

منذ ساعتين
5.857 مليار دينار صادرات صناعة عمان خلال 10 أشهر

وطنا اليوم – بلغت صادرات غرفة صناعة عمان، خلال الأشهر العشرة الماضية من العام الحالي نحو 5.857 مليار دينار، مقابل 6.262 مليار دينار للفترة نفسها من العام الماضي 2022.

وحسب معطيات إحصائية ، سجلت صادرات 6 قطاعات ارتفاعا، فيما انخفضت للأربعة الباقية بنسبة تراوحت بين 1.5 بالمئة للجلدية والمحيكات، و20 بالمئة للصناعات التعدينية.

وواصلت الهند والولايات المتحدة الأميركية والسعودية والعراق، استحواذها على غالبية صادرات غرفة صناعة عمان خلال الأشهر العشرة الماضية من العام الحالي، مسجلة ما قيمته 3.393 مليار دينار.

 


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