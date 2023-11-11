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مذكرة تفاهم بين جدارا والمعهد التركي للتعاون الاقتصادي

منذ 3 ساعات
مذكرة تفاهم بين جدارا والمعهد التركي للتعاون الاقتصادي

وطنا اليوم – وقعت جامعة جدارا والمعهد التركي العربي للتعاون الاقتصادي والجمعية العربية التركية للتعاون الاقتصادي والإستراتيجي، اليوم السبت ، مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك.
وقع المذكرة رئيس جامعة جدارا بالوكالة الدكتور حابس الزبون، ومدير المعهد/ ورئيس الجمعية الدكتور محمد العادل على هامش انعقاد المؤتمر الدولي الذي تشارك به الجامعة في جامعة كوتاهيا التركية.
والتقى الزبون عميد كلية الفنون والتصميم في الجامعة، حيث تم الاتفاق على رسم خارطة طريق للتعاون المشترك بين الجانبين، وتبادل زيارات أعضاء هيئة التدريس والطلبة، وبحث إمكانية تقديم منح لدراسة الدكتوراة لخريجي تخصص التصميم والتواصل البصري في جامعة جدارا.

 


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