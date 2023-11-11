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أجواء معتدلة الحرارة في أغلب المناطق وحارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة اليوم

منذ 6 ثواني
أجواء معتدلة الحرارة في أغلب المناطق وحارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة اليوم

وطنا اليوم – تكون الأجواء اليوم السبت، معتدلة الحرارة في أغلب المناطق، وحارة نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.
وبحسب تقرير إدارة د الأرصاد الجوية، تكون الأجواء يوم غدٍ الأحد، معتدلة الحرارة بوجه عام، وغائمة جزئياً إلى غائمة، ويتوقع هطول زخات متفرقة من المطر في شمال المملكة وأجزاء محدودة من المناطق الوسطى قد يصحبها الرعد أحيانا، وتكون الرياح شمالية شرقية معتدلة السرعة تنشط على فترات.
وتكون الأجواء الاثنين، معتدلة الحرارة في أغلب المناطق، وحارة نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وهناك احتمال ضعيف لهطول زخات متفرقة من المطر في أجزاء مختلفة من المملكة، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.
يطرأ الثلاثاء، إنخفاض ملموس على درجات الحرارة، وتكون الأجواء غائمة جزئيا، مع الفرصة لهطول زخات من المطر خاصة في شمال ووسط المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.
وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم بين 27 – 17 درجات مئوية، وفي غرب عمان 25 – 15، وفي المرتفعات الشمالية 25 – 15 وفي مرتفعات الشراة 26 – 14، وفي مناطق البادية 31 – 15، وفي مناطق السهول 27 – 17، وفي الأغوار الشمالية 33 – 20، وفي الأغوار الجنوبية 34 – 22، وفي البحر الميت 33 – 23، وفي خليج العقبة 33 – 22 درجة مئوية.


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