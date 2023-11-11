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الملك يتوجه إلى الرياض للمشاركة في أعمال القمة العربية الإسلامية حول غزة

منذ ساعة واحدة
الملك يتوجه إلى الرياض للمشاركة في أعمال القمة العربية الإسلامية حول غزة

وطنا اليوم- غادر جلالة الملك عبدالله الثاني أرض الوطن، اليوم السبت، يرافقه سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، للمشاركة في أعمال القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية التي تعقد في الرياض.
ويأتي انعقاد القمة لبحث وقف الحرب على غزة، والأحداث الخطيرة في الأراضي الفلسطينية.
وأدى سمو الأمير فيصل بن الحسين اليمين الدستورية نائبا لجلالة الملك، بحضور هيئة الوزارة.


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