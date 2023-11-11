عمان الأهلية تختتم مشاركتها في قمة QS للتعليم العالي 2023 بتوقيع مجموعة من الاتفاقيات  

وطنا اليوم/ اختتمت جامعة عمان الأهلية الخميس 9-11-2023 مشاركتها في قمة QS للتعليم العالي في آسيا والمحيط الهادئ للعام 2023 والتي أقيمت في العاصمة الماليزية كوالالمبور .

وقد مثّل الجامعة في هذه القمة نائب رئيس الجامعة لشؤون العلاقات الدولية والجودة الأستاذ الدكتور أنس السعود ومساعده السيد أنوب أبراهام.

حيث وقّع الأستاذ الدكتور أنس السعود خلال هذه المشاركة عدداً من اتفاقيات التعاون مع مجموعة من الجامعات المرموقة في كل من : اليابان والصين والهند وسيريلانكا وماليزيا واندونيسيا والفلبين واوزباكستان وهونغ كونغ.

وتُعدّ قمة كيو أس للتعليم العالي

(QS HIGHER EDUCATION SUMMIT ASIA PACIFIC 2023)

من أضخم تجمعات الجامعات في دول شرق آسيا، حيث حضر ما يزيد عن ألف أكاديمي يمثلون أكثر من مائتي جامعة.

وتأتي هذه المشاركة كجزء من خطة “جامعة عمان الاهلية” السنوية للتشبيك العالمي مع كبرى الجامعات المرموقة من مختلف القارات في العالم لنقل تجارب هذه الجامعات للجامعة مما يساهم في تجويد العملية التعليمية والبحثية، بالإضافة للتعريف بالجامعة في هذه القارات وتعزيز سمعة الجامعة فيها.

يذكر أن جامعة عمان الأهلية كانت قد حققت إنجازاً غير مسبوق هذا العام بدخولها في تصنيف الكيو أس للجامعات العالمية بالمرتبة 801-850 على مستوى العالم والمرتبة الأولى على مستوى الجامعات الأردنية الخاصة والمرتبة الثالثة على مستوى الجامعات الأردنية الحكومية والخاصة.