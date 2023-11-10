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الدكتورة دهمه الحجايا تنعى النائب السابق الشيخ بخيت الحجايا

منذ ساعتين
الدكتورة دهمه الحجايا تنعى النائب السابق الشيخ بخيت الحجايا

وطنا اليوم- نعي قامه وطنيه بقلوب يعتصرها الألم ومؤمنة بقضاء الله وقدره …
انعى بمزيد من الحزن والأسى المرحوم الشيخ بخيت إبن عويض الحجايا (أبو نهار) أحد أعمدة قبيلة الحجايا وقامه من قامات الوطن ورجل من رجالات البادية الجنوبية الأبيه المحب لوطنه وصاحب الكلمة الجريئه والقلب الكبير ومثال الامانه والنزاهة ، الذي نذر نفسه بتواضع وتفاني لخدمه وطنه وقدم الكثير لباديته وعشيرته بكل عزم و جرأة واخلاص يرحمك الله يا أبو نهار ، لقد أوجع قلوبنا رحيلك كنت المرشد والحكيم ، وإذ أتقدم من عموم أبناء القبيلة ومن أهله الكرام بأصدق مشاعر العزاء والمواساة داعيه الله ان يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته .
إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن وإنا على فراقك لمحزونون
ولا نقول إلا ما يرضى ربنا
إنا لله وإنا إليه راجعون .


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