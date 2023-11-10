رئيس مستوطنات خلال لقائه نتنياهو: لن نعود إلى غلاف غزة ما دامت حماس على الحدود

وطنا اليوم:قال رئيس مستوطنات خلال لقائه نتنياهو إن قوات الاحتلال لن تعود إلى غلاف غزة ما دامت حماس على الحدود.

وأكد رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، خلال لقاء جمعه برؤساء المستوطنات أن تل أبيب تعتزم فرض سيطرة أمنية كاملة على قطاع غزة دون منحها لقوة خارجية.

وأضاف نتنياهو أن قواته ستعمل على نزع كامل للسلاح من القطاع بعد انتهاء الحرب المستمرة منذ 35 يوما

الى ذلك قالت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى (أونروا)، الجمعة، إن المياه الصالحة للشرب التي تدخل إلى قطاع غزة عبر معبر رفح وتوزعها الوكالة على النازحين لا تلبي 4% من الاحتياجات في القطاع.

ورأى المتحدث باسم وكالة أونروا في الضفة الغربية المحتلة أن الموقف الدولي لا يرقى أبدا إلى المأمول في الاستجابة للأزمة الإنسانية في القطاع، لكن لهجة المجتمع الدولي بدأت تتغير بشكل متأخر.

وتحدثت الوكالة في تقرير لها، أن الوكالة تواصل تشغيل آبار المياه في خان يونس ورفح من أجل توفير إمدادات المياه الصالحة للشرب والاستخدامات المنزلية، كما تتواصل عمليات نقل مياه الشرب بالشاحنات إلى الملاجئ في منطقتي رفح وخان يونس.

وقال التقرير، إن المياه المقدمة لا تكفي لتلبية الاحتياجات الشخصية من استهلاك المياه وفقا لمعايير منظمة الصحة العالمية، مضيفة أن توفير المياه، إما من خلال محطات تحلية المياه، أو نقل المياه بالشاحنات، يتطلب الوقود الذي ينخفض بشكل حاد.

ونزح قرابة 1.6 مليون شخص في مختلف أنحاء قطاع غزة منذ 7 تشرين الأول، وهناك قرابة 742 ألف نازح داخليا يقيمون في 151 منشأة تابعة لأونروا في كافة محافظات قطاع غزة الخمس، بما في ذلك في الشمال.

وأوضح أبو خلف أن 120 ألف نازح في مستشفيات وكنائس ومبان عامة، و110 آلاف في مدارس لا تتبع أونروا، ونازحون في أماكن أخرى.

وأشار أبو خلف إلى وجود 5 آلاف امرأة حامل في مرافق أونروا، 380 منهن وضعن حملهن في المدارس، وكذلك ألفين من ذوي الإعاقة، ومرضى سرطان وسكري