دبابات الاحتلال تقصف غرفة العناية المركزة بمستشفى القدس

وطنا اليوم:كشفت وسائل اعلام فلسطينية ، عن استهداف دبابات الاحتلال لغرفة العناية المركزة بمستشفى القدس في حي تل الهوا غرب غزة.

وقصفت قوات الاحتلال عدة مستشفيات في قطاع غزة صباح اليوم الجمعة

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية الجمعة، عن محاصرة قوات الاحتلال الإسرائيلي لثلاثة مستشفيات وهي الرنتيسي والنصر للأطفال والعيون، وذلك في ظل التوغل البري الإسرائيلي في أراضي القطاع.

وقالت وزارة الصحة، إن حياة آلاف المرضى والطواقم الطبية والنازحين معرضة للموت المحقق بالجوع والعطش والقصف المباشر.

وأشارت إلى أن آليات الاحتلال الإسرائيلي تحيط بالمستشفيات بعد تعرض محيطهن طوال ليل الخميس إلى قصف متواصل من كل الاتجاهات.

وأدت الانتهاكات الإسرائيلية بحق المنظومة الصحية أدت إلى استشهاد 198 كادرا صحيا وتدمير 53 مركبة إسعاف.

واستهدف الاحتلال الاسرائيلي 135 مؤسسة صحية وأخرج 21 مستشفى و47 مركز صحي للرعاية الأولية، واعتقل اثنان من سائقي الإسعاف خلال عودتهم من جنوب قطاع غزة إلى شماله رغم التنسيق مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

واستهدفت قوات الاحتلال الاسرائيلي مجمع الشفاء الطبي 5 مرات متتالية ولا تزال تستهدف محيط المستشفى.

وقالت وزارة الصحة إن “مستشفيات غزة وشمال غزة أمامها ساعات حرجة للخروج التام عن الخدمة نتيجة عدم دخول الوقود”