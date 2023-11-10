مقتل ضابط إسرائيلي كبير وسكرتيرته في اشتباكات غرب غزة

وطنا اليوم:اعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم الجمعة عن صاحب خطة اقتحام غز.ة بسلا.ح الدبا.بات وسكرتيرته وإصابة 5 آخرين بينهم ضابطان بجروح خطيرة خلال معارك غزة في الأربعة والعشرين ساعة الماضية.

وحسب القناة 14 العبرية نقلا عن المتحدث باسم الجيش، قتل قائد المدرعات الكولونيل “شلداغ زيعور” في محور غرب غزة وسكرتيرته المجندة “آني عويدان”، ويعتبر شلداغ أعلى رتبة في قتلى الجيش الإسرائيلي حتى اللحظة منذ بداية الحرب الإسرائيلية على غزة

وبحسب هيئة البث العبرية، ارتفع عدد القتلى من جنود ومستوطنين إلى 1540 بينهم 357 جنديا، وإصابة نحو 5 آلاف آخرين.

وقال وزير الحرب في حكومة الاحتلال الإسرائيلي يوآف غالانت في وقت سابق، لن نوقف القتال حتى نعيد المحتجزين من غزة.

من جهته أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن أن تل أبيب تتخذ قراراتها بنفسها ولديها التزام بالتفرقة والامتثال للقانون الدولي، مشيرا إلى أنه سيكون هناك ممران إنسانيان يسمحان للسكان بالمغادرة من مناطق الأعمال العدائية في غزة.

ودخل عدوان الاحتلال الإسرائيلي وقصفه المكثف على القطاع وتدمير المنازل والبيوت على رؤوس ساكنيها وتدمير الطرق والبنية التحتية واستهداف من المستشفيات بسلسلة من الغارات، يومه الـ35 على التوالي، في ظل الحصار الكامل المفروض عليه والافتقار لمقومات الحياة الأساسية، ومنع دخول الوقود