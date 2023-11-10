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وائل الدحدوح : الخروج من الديار صعب جداً

منذ ساعة واحدة
وائل الدحدوح : الخروج من الديار صعب جداً

وطنا اليوم:قال الصحفي وائل الدحدوح مراسل ومدير مكتب قناة الجزيرة الفضائية مساء اليوم، أن الخروج من الديار صعب جداً
وأضاف الزميل الدحدوح، نسأل الله أن نستطيع أكمال رسالتنا الإعلامية والصحفية وأن نظهرها للعالم.
وقد شوهد وهو يمشي بين مواطنيه، حاملا حقيبة ظهر. وقال: “الخروج من الديار صعب جدا، مؤلم”، قبل ان يكمل طريقه.
ويأتي النزوح من الشمال إلى الجنوب، بعدما طلب جيش الاحتلال الصهيوني كافة السكان المتواجدين في شمال قطاع غزة ومدينة غزة التوجه للجنوب وإعتبارهما مناطق عسكرية وقتال.
والزميل وائل الدحدوح، فقد عائلته بقصف صهيوني طال منزل اقربائه وسط قطاع غزة.
وشنت الطائرات الإسرائيلية غارة جوية نحو المواطنين النازحين على طريق صلاح الدين الذي وصفه الجيش بـ “الممر الآمن” لانتقال المواطنين من شمال غزة لجنوبها.
وقالت وزارة الداخلية الفلسطينية بغزة: “شهداء وإصابات بعد استهداف الاحتلال المواطنين النازحين إلى الجنوب، بالقرب من وادي غزة”
وقالت وزارة الداخلية الفلسطينية بغزة: “شهداء وإصابات بعد استهداف الاحتلال المواطنين النازحين إلى الجنوب، بالقرب من وادي غزة”.
وقال الهلال الأحمر الفلسطيني: “القناصة الإسرائيليون يطلقون نيرانهم باتجاه مستشفى القدس في غزة”.
ومن جانبه، قال الجيش الإسرائيلي: “لن نسمح لسكان شمال قطاع غزة بالعودة قبل الانتهاء من إرساء نظام جديد وتحقيق الاستقرار الأمني”.
وفي وقت سابق، طلب الجيش الإسرائيلي من سكان محافظتي غزة وشمال غزة، مغادرة مناطقهم والتوجه إلى جنوب وادي غزة “المكان الآمن” على حد وصف الجيش.
وتم بحسب طواقم إسعاف فلسطينية بغزة “انتشال نحو 50 شهيدا من داخل مدرسة البراق في غزة بعد قصف صاروخي ومدفعي عليها”


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