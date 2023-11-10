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استشهاد حفيدة إسماعيل هنية في غزة

منذ ساعة واحدة
استشهاد حفيدة إسماعيل هنية في غزة

وطنا اليوم:استشهدت طالبة الطب رؤى همام إسماعيل هنية، في مجزرة عائلة شاهين، في قطاع غزة، حسبما نشر بلال نزار ريان عبر موقع “إكس”.
ويشار إلى أن رؤى طالبة في كلية الطب بالجامعة الإسلامية في غزة، وحفيدة رئيس المكتب السياسي لحركة حماس “اسماعيل هنية”.
وأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة ارتفاع حصيلة ضحايا عدوان الاحتلال الإسرائيلي إلى 11,078 شهيدا من بينهم 4,506 طفلا و 3,027 سيدة و 678 مسن وإصابة 27,490 فلسطينيا بجراح مختلفةن منذ الـ7 من تشرين الأول/ أكتوبر.
وبحسب هيئة البث العبرية، بلغ عدد القتلى من جنود ومستوطنين 1538 بينهم 355 جنديا، وإصابة نحو 5 آلاف آخرين


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