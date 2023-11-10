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انتشال 50 شهيدا من داخل مدرسة في غزة

منذ ساعة واحدة
انتشال 50 شهيدا من داخل مدرسة في غزة

وطنا اليوم:أعلن مدير مستشفى الشفاء عن انتشال حوالي 50 شهيدا من داخل مدرسة البراق في غزة بعد قصف صاروخي ومدفعي للاحتلال الإسرائيلي استهدفها في اليوم الخامس والثلاثين للحرب على غزة.
وقال مدير مستشفى الشفاء محمد أبو سلمية إن “حوالي 50 شهيدا تم انتشالهم من داخل مدرسة البراق في شارع اللبابيدي في حي النصر في غزة بعد قصف صاروخي ومدفعي طال المدرسة صباح الجمعة”.
وأكد مكتب الإعلام الحكومي أن عددًا من الدبابات تتمركز على بعد 200 متر من مدرسة البراق في حي النصر، حيث تحاصر الدبابات مستشفيات النصر للأطفال والرنتيسي للسرطانات والأطفال والعيون ومستشفى الأمراض العقلية والنفسية


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