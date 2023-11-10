صحيفة: أمريكا تشكك بقدرة تل أبيب بالقضاء على حماس

وطنا اليوم: نقلت صحيفة “وول ستريت جورنال” عن ضابط من قوات الاحتلال أن المراحل الأكثر تعقيدا من الحرب على غزة ربما لم تبدأ بعد.

وأضافت الصحيفة الأمريكية نقلا عن الضابط “كلما توغلنا أكثر أصبحت المعركة أصعب”.

وأشارت الصحيفة إلى أن مجتمع الاستخبارات الأمريكي يشكك في قدرة تل أبيب على تحقيق هدفها المعلن “بالقضاء على حركة حماس”.

وأضافت الصحيفة أن تل أبيب لن تستطيع القضاء على أيديولوجية حركة المقاومة حماس