بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. عربي دولي

وزير خارجية إيران يهدد مجدداً: توسيع نطاق الحرب أصبح لا مفر منه

منذ 8 ثواني
وزير خارجية إيران يهدد مجدداً: توسيع نطاق الحرب أصبح لا مفر منه

وطنا اليوم:نقلت وكالة الأنباء الإيرانية، اليوم الجمعة، عن وزير خارجية إيران حسين أمير عبداللهيان القول إن توسيع نطاق الحرب أصبح “لا مفر منه” مع تزايد حدتها في غزة.
وذكرت الوكالة أن هذا جاء خلال اتصال هاتفي مع نظيره القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، حيث قال له إنه “نظرا لتزايد حدة الحرب ضد السكان المدنيين في غزة، فقد أصبح توسيع نطاق الحرب الآن أمرا لا مفر منه”. وأشارت الوكالة إلى أن الاتصال تناول آخر التطورات المتعلقة بالأراضي الفلسطينية والوضع الراهن في غزة، حيث ناقش الجانبان “السبل السياسية لإنهاء الهجمات الوحشية… والوقف الفوري لإطلاق النار ومواصلة إيصال المساعدات الإنسانية إلى سكان غزة”.
وقالت إن الوزيرين تبادلا وجهات النظر بشأن بعض المبادرات المقترحة لوقف “محتمل” لإطلاق النار.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
14:49

نغادر البلاد معاً .. آلاف الإسرائيليين يبحثون عن وطن آمن

14:39

حزب الله يعلن مقتل 7 من عناصره في جنوب لبنان

14:32

نتنياهو: هذا مكان السنوار وسنصل إليه

14:12

عباس: نحن جاهزون لادارة غزة

14:06

جيش الاحتلال يستهدف مستشفى الشفاء بصاروخ يتحوّل إلى شفرات لقتل أكبر عدد من المدنيين

14:01

المسجد الأقصى شبه خال من المصلين للجمعة الـ5 على التوالي

13:36

صحفيون وكتاب في نيويورك تايمز : من النهر إلى البحر فلسطين ستتحرر

13:33

مسيرات حاشدة في محافظات عدة إسنادا لغزة ورفضا للحرب على القطاع

13:23

العبادي يدعو إلى تسليح الشباب في الأردن

13:15

دبابات الاحتلال تحاصر مستشفيات في غزة من جميع الاتجاهات

11:46

عاجل – الدبابات الاسرائيلية في شارع الجلاء وسط غزة المدينة

11:41

وفيات الجمعة 10-11-2023

وفيات
وفيات الجمعة 10-11-2023وفيات الخميس 9-11-2023وفيات الأربعاء 8-11-2023وفيات الثلاثاء 7-11-2023وفيات الاثنين 6-11-2023