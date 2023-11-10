وزير خارجية إيران يهدد مجدداً: توسيع نطاق الحرب أصبح لا مفر منه

وطنا اليوم:نقلت وكالة الأنباء الإيرانية، اليوم الجمعة، عن وزير خارجية إيران حسين أمير عبداللهيان القول إن توسيع نطاق الحرب أصبح “لا مفر منه” مع تزايد حدتها في غزة.

وذكرت الوكالة أن هذا جاء خلال اتصال هاتفي مع نظيره القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، حيث قال له إنه “نظرا لتزايد حدة الحرب ضد السكان المدنيين في غزة، فقد أصبح توسيع نطاق الحرب الآن أمرا لا مفر منه”. وأشارت الوكالة إلى أن الاتصال تناول آخر التطورات المتعلقة بالأراضي الفلسطينية والوضع الراهن في غزة، حيث ناقش الجانبان “السبل السياسية لإنهاء الهجمات الوحشية… والوقف الفوري لإطلاق النار ومواصلة إيصال المساعدات الإنسانية إلى سكان غزة”.

وقالت إن الوزيرين تبادلا وجهات النظر بشأن بعض المبادرات المقترحة لوقف “محتمل” لإطلاق النار.