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حزب الله يعلن مقتل 7 من عناصره في جنوب لبنان

منذ 26 ثانية
حزب الله يعلن مقتل 7 من عناصره في جنوب لبنان

وطنا اليوم:أعلن “حزب الله” اللبناني، اليوم الجمعة، عن مقتل 7 من عناصره، ليرتفع عدد العناصر الذين قتلوا جراء القصف الإسرائيلي على مواقع للحزب في جنوب البلاد إلى 68 عنصرا.
وقال الإعلام الحربي التابع لـ”حزب الله” في بيان: “بمزيد من الفخر والإعتزاز، تزف المقاومة الإسلامية ثلةً من شهدائها الأبرار الذين ارتقوا شهداء على طريق القدس، وهم:
وأفادت وسائل إعلامية لبنان بأن الجيش الإسرائيلي استهدف أطراف بلدة ميس الجبل بالقذائف المدفعية، وسقط أحدها قرب مستشفى ميس الجبل الحكومي.
وكان الجيش الإسرائيلي أعلن يوم أمس الخميس، أنه قصف مواقع تضم بنى تحتية لـ”حزب الله”، ردا على استهداف مواقع إسرائيلية.
وحذر عضو حكومة الطوارئ الإسرائيلية بيني غانتس من أنه إذا ارتكب أمين عام “حزب الله” حسن نصر الله “خطأ”، فإن “حزب الله ولبنان سيتحملان العواقب”.
وتشهد الحدود بين لبنان وإسرائيل توترا وتبادلا متقطعا لإطلاق النار والقذائف بين الجيش الإسرائيلي من جهة، و”حزب الله” من جهة أخرى، منذ بدء الحرب بين “حماس” في قطاع غزة وإسرائيل يوم 7 أكتوبر الماضي.


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