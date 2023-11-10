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نتنياهو: هذا مكان السنوار وسنصل إليه

منذ 3 ثواني
نتنياهو: هذا مكان السنوار وسنصل إليه

وطنا اليوم:منذ 4 أسابيع وحتى اليوم، لم تغب 3 أسماء عن لسان البيانات الإسرائيلية، وهي “حركة حماس”، “يحيى السنوار”، “محمد الضيف”، وفي كل مرة كانت تذكر فيها، كانت تل أبيب تتوعدها بالمحاسبة.

نتنياهو يحدد مكانه!
وقد عاد اسم يحيى السنوار القيادي في حماس إلى الواجهة بقوة اليوم، بعد أن حدد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، مكانه.
ورأى نتنياهو أن قادة حماس، ومن بينهم يحيى السنوار، ما زالوا في مدينة غزة أو في أنفاق تحتها، وذلك في مقابلة أجراها مع شبكة “فوكس نيوز”.
كما توعد رئيس الحكومة الإسرائيلية قائلاً: “إنهم هناك. سوف نصل إليهم”.
وشدد على أن إسرائيل ستواصل الحرب حتى تنهار حماس، مضيفا أنها لا تسعى إلى احتلال غزة أو السيطرة عليها، بل هدفها منح القطاع والشرق الأوسط بأكمله مستقبلاً أفضل، وفق زعمه.
ويوصف السنوار وهو رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في قطاع غزة، بأنه العقل المدبر للهجوم المباغت الذي شنته كتائب القسام الجناح العسكري لحماس على مستوطنات بغلاف غزة في السابع من أكتوبر.
ولطالما توعدت تل أبيب بمعاقبته بعد أن وصفته بـ “الرجل الميت”، إلى جانب قائد الجناح العسكري لحركة حماس، محمد الضيف.


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