جيش الاحتلال يستهدف مستشفى الشفاء بصاروخ يتحوّل إلى شفرات لقتل أكبر عدد من المدنيين

أفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن جيش الاحتلال استهدف مستشفى الشفاء في غزة بصواريخ R9X الأميركية عديمة الإنفجار، حيث يتحول الصاروخ إلى شفرات تطير على امتداد 100 متر تقطع كل إنسان أمامها.

وأعلن المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة أشرف القدرة أن إسرائيل استهدفت باحة مستشفى الشفاء، وهو الأكبر في مدينة غزة، ما أدى لوقوع إصابات، لكنه لم يقدم تفاصيل.

وتزعم إسرائيل أن حماس تخفي مراكز قيادة وأنفاقا تحت مستشفى الشفاء، وهو ما تنفيه الحركة.

ونشرت وسائل إعلام فلسطينية اليوم الجمعة لقطات مصورة لمستشفى الشفاء قالت إنها تظهر آثار هجوم إسرائيلي على موقف للسيارات كان يحتمي به النازحون ويراقبه الصحفيون.