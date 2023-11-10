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المسجد الأقصى شبه خال من المصلين للجمعة الـ5 على التوالي

منذ ساعة واحدة
المسجد الأقصى شبه خال من المصلين للجمعة الـ5 على التوالي

وطنا اليوم:ذكرت مصادر إعلامية فلسطينية أن المسجد الأقصى المبارك شبه فارغ من المصلين للجمعة بسبب القيود الإسرائيلية.
وهذه هي الجمعة الخامسة على التوالي التي يجرى فيها قمع المصلين الذين يرفض الاحتلال السماح لهم بدخول الأقصى، أثناء قيامهم بالصلاة في شوارع حي وادي الجوز المجاور للبلدة القديمة، حسب وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).
واعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي، ظهر اليوم الجمعة، على المصلين في حي وادي الجوز بالقدس المحتلة، بعد أن منعتهم من الوصول للمسجد الأقصى لأداء الصلاة، للجمعة الخامسة على التوالي.
وأفاد شهود عيان، بأن قوت الاحتلال أطلقت الرصاص المعدني والغاز السام المسيّل للدموع، ولاحقت المصلين واعتدت على عدد منهم بالضرب


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