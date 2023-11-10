العبادي يدعو إلى تسليح الشباب في الأردن

وطنا اليوم:دعا الوزير الأسبق ممدوح العبادي، إلى تسليح الشباب والشابات في الأردن.. قائلا:”أشعر بالغيرة عندما أرى المجندة الإسرائيلية تحمل السلاح وتجلس على النهر وبنتي غير مجندة تجلس مقابلها”.

وأضاف العبادي ، أن عملية طوفان الأقصى، التي أطلقتها المقاومة الفلسطينية في غزة، هي صراع وجود لأول مرة يحدث منذ 75 عامًا.

وأشار إلى أنه لأول مرة منذ عام 1948 تبقى القضية الفلسطينية حديث العالم لمدة 35 يومًا.

وأشار إلى أن الصراع الفلسطيني هو صراع وجود وليس حدود، معربًا عن أمله في أن تخرج القمة العربية المقرر عقدها في الرياض السبت بقرار لوقف النار في قطاع غزة، وأن تستخدم الدول العربية القوة التي تتوفر لديها في الضغط على الاحتلال الإسرائيلي.

ودعا إلى توسيع العلاقات مع إيران وروسيا والصين، لمواجهة خطر الحاصل في المنطقة.

ورأى العبادي أن 90 بالمئة من الشعوب الغربية والأمريكية لم تسمع بالقضية الفلسطينية