دبابات الاحتلال تحاصر مستشفيات في غزة من جميع الاتجاهات

وطنا اليوم:قال المتحدث باسم وزارة الصحة في قطاع غزة، الدكتور أشرف القدرة، إن دبابات الاحتلال الاسرائيلي تحاصر مستشفيات الرنتيسي والنصر للأطفال والعيون والصحة النفسية في جميع الاتجاهات.

وأضاف القدرة أن الآلاف من المرضى والطواقم الطبية والنازحين محاصرين داخل المستشفيات بلا ماء وبلا طعام ويتعرضون للموت في أي لحظة.

وأفاد مصدر، بأن دبابات الاحتلال قصفت بكثافة شارع الجلاء وسط مدينة غزة، صباح الجمعة، في استمرار عدوانه الغاشم على القطاع مستهدفا المدنيين والأماكن الآمنة

بدوره، أكد مدير مستشفى الرنتيسي للأطفال بكر قاعود، أن آليات الاحتلال تتمركز في محيطه، منذ الخميس.

وأشار قاعود إلى أن الكوادر الطبية لا نستطيع تقديم أدنى الخدمات الطبية للمرضى، مناشدا المنظمات الدولية حماية العاملين والنازحين في المستشفى.

شهداء وجرحى

وكانت “صحة غزة” أعلنت في وقت سابق الجمعة، عن وقوع شهداء وجرحى في القصف الذي تعرضت له مستشفيات عدة منذ فجر الجمعة.

وبينت أن الاحتلال الإسرائيلي يسعى لإخراج جميع مستشفيات قطاع غزة عن الخدمة، مشددة على المجتمع الدولي بضرورة ” لجم العدوان”، مطالبا بإمداد المستشفيات بالوقود والمواد الطبية فورا وبشكل عاجل، نتيجة للوضع الكارثي