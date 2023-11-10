50 % من الوحدات السكنية في غزة تضررت.. 60 مدرسة و67 مسجدا دمرت بالكامل

وطنا اليوم:أعلن مكتب الإعلام الحكومي في قطاع غزة، أن 50 بالمئة من الوحدات السكنية في غزة تضررت جراء غارات الاحتلال، فيما طال الهدم الكلي نحو 40 ألف وحدة سكنية.

وأوضح رئيس مكتب الإعلام الحكومي، أن 32 ألف طن من المتفجرات، وأكثر من ١٣ ألف قنبلة قصف بها الاحتلال قطاع غزة منذ بداية العدوان، ما يعني بالمتوسط ٨٧ طنا لكل كيلومتر.

وأضاف أن القيمة التقديرية الأولية لأضرار المباني والأبراج السكنية تبلغ ملياري دولار، كما تبلغ قيمة الأضرار في البنية التحتية بقطاع غزة تبلغ نحو مليار دولار.

وفي مؤتمر صحفي ذكر معروف، أن طائرات الاحتلال دمرت أكثر من 88 مقرا حكوميا، و238 مدرسة، منها 60 مدرسة خرجت عن الخدمة تماما، وكذلك تدمير 67 مسجدا بشكل كلي، و145 مسجدا بشكل جزئي، و3 كنائس.

كما بلغت خسائر القطاع الزراعي المباشرة الناجمة عن العدوان على غزة 170 مليون دولار، حيث نجم عن ذلك إتلاف وتجريف 25 بالمئة من المساحات الزراعية بواقع 45 ألف دونم، وكذلك إتلاف أفواج الدواجن والأسماك وأشجار الزيتون، وضرب موسم زيت الزيتون وتضرر معاصر زيت الزيتون، وكذلك التسبب بتوقف حركة التصدير.

وخرجت خلال الساعات الماضية مستشفيات الطب النفسي ومستشفى النصر للأطفال ومستشفى الرنتيسي التخصصي للأطفال عن الخدمة، مما أدى إلى إلحاق الضرر المباشر بمئات آلاف المواطنين، بينهم عشرات آلاف الأطفال.

وفي إطار استهداف الاحتلال للمستشفيات في قطاع غزة، فقد خرجت 18 مستشفى و46 مركزا صحيا عن الخدمة؛ وإن أكثر من 3000 طفل سيحرمون من الخدمات العلاجية للأورام وغسيل كلى فقط.

وتسبب العدوان الإسرائيلي المتواصل، بتضرر 50 ألف امرأة حامل افتقدن منذ أكثر من شهر من العناية والإرشاد والمتابعة، وكذلك فقد 100 ألف مواطن من المتابعة والإرشاد والأدوية المنصوص لهم، وذلك لعلاج أمراضهم المزمنة وارتفاع معدلات سوء التغذية الناجمة عن حرب التجويع التي يطبقها الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني، وكذلك منع إدخال المساعدات وإطباق الحصار بشكل كامل