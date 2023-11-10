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شهداء وجرحى بقصف الاحتلال مبنى العيادات بمجمع الشفاء بغزة

منذ ساعة واحدة
شهداء وجرحى بقصف الاحتلال مبنى العيادات بمجمع الشفاء بغزة

وطنا اليوم:قال مصدر إن عددا من الشهداء والجرحى سقطوا في قصف طائرات الاحتلال مبنى العيادات بمجمع الشفاء الطبي في مدينة غزة.
وقال مدير مستشفى الشفاء محمد أبو سلمية إن إسرائيل تستهدف مجمع الشفاء للمرة الرابعة منذ فجر اليوم، مشيرا إلى أن الاحتلال يشن الآن حربا على المستشفيات والقطاع الطبي في غزة.
وفجر اليوم الجمعة، قصفت إسرائيل عددا من المستشفيات في قطاع غزة، في وقت حذرت فيه وزارة الصحة في القطاع من كارثة كبرى جراء استهداف المستشفيات.
ومجمع الشفاء هو مجمع حكومي تابع لوزارة الصحة الفلسطينية، ويعد أكبر مؤسسة صحية تقدم خدمات طبية في قطاع غزة.
وتأسس المجمع عام 1946، وخضع للاحتلال عام 1967 ثم للسلطة الفلسطينية بعد اتفاقية أوسلو، وتطور مع الوقت فأصبح أكبر مجمع طبي يضم 3 مستشفيات متخصصة، ويعمل فيه 25% من العاملين في المستشفيات بقطاع غزة كله
ونزح عشرات الآلاف من المواطنين الفلسطينيين إلى مجمع الشفاء الطبي، بسبب القصف الهمجي المتواصل الذي طال منازلهم، في الوقت الذي يواصل الاحتلال بتهديد المستشفى.


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