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ارتفاع عدد قتلى جنود الاحتلال ومطالبات بضرب إيران

منذ ساعة واحدة
ارتفاع عدد قتلى جنود الاحتلال ومطالبات بضرب إيران

وطنا اليوم:أعلنت هيئة البث الإسرائيلية، عن مقتل 354 جنديا منذ بداية الحرب في السابع من أكتوبر الماضي منهم 38 في القتال منذ بدء العملية البرية في غزة.
من ناحية ثانية، وردا على شن الاحتلال غارات على سوريا بعد ارسال طائرة مسيرة من أراضيها إلى ايلات، طالب المرشح الرئاسي الأمريكي تيم سكوت ببدء قصف إيران، من أجل ما أسماه “إحداث فرق”.
وقال في مناظرة لسكوت أذيعت على قناة NBC، انه “يجب أن نضرب إيران، إذا كنا نرغب في إحداث فرق”.
وتابع أنه “لا يمكن الاستمرار ضرب المستودعات في سوريا، والحقيقة هي أن علينا “قطع رأس الأفعى، ورأس الأفعى هو إيران، وليس وكيلها”.
وقال سكوت إن هذا “ما يبدو عليه الرد القوي حقا من الولايات المتحدة الأمريكية..سياستي الخارجية بسيطة: لا تفاوض مع الشر، بل يجب تدميره” على حد قوله


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