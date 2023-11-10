تراجع الطلب على السفر عالميا بعد الحرب على غزة

وطنا اليوم:أظهرت بيانات لشركة فوروارد كيز لتحليل حركة السفر تراجع حجوزات الطيران الدولية على مستوى العالم منذ الحرب على غزة خاصة في الأمريكتين مع إلغاء الناس رحلاتهم إلى الشرق الأوسط ومختلف أنحاء العالم.

وقال نائب رئيس قسم التحليلات في فوروارد كيز أوليفييه بونتي في بيان “هذه الحرب مأساة إنسانية كارثية ومفجعة نشهدها جميعا يوميا على شاشات التلفزيون… هذا من شأنه أن يجعل الناس يعزفون عن السفر إلى المنطقة، كما أنه يؤثر على ثقة العملاء في السفر إلى أماكن أخرى”.

وانخفضت حجوزات الطيران الدولية من الأمريكتين 10% في الأسابيع الثلاثة التي تلت السابع من أكتوبر تشرين الأول مقارنة بعدد التذاكر الصادرة قبل ثلاثة أسابيع من الهجوم، وفقا لبيانات تذاكر الطيران من فوروارد كيز.

كما تراجعت حركة السفر في الشرق الأوسط مع انخفاض تذاكر الطيران الدولية الصادرة في المنطقة 9% في الفترة نفسها. وانخفضت حجوزات الطيران الدولية للسفر إلى المنطقة 26 % في الأسابيع الثلاثة التي أعقبت العدوان الإسرائيلي.

وانخفضت حجوزات الطيران الدولية 5% في المتوسط عبر المناطق مما أثر على التعافي في حركة السفر عالميا بعد الجائحة.

وقال بونتي إن الحجوزات قبل يوم واحد من العدوان الإسرائيلي أظهرت أن السفر الجوي العالمي في الربع الأخير من العام سيتعافى بنسبة 95 % مقارنة مع مستويات 2019، لكن اعتبارا من أواخر أكتوبر تشرين الأول انخفضت التوقعات إلى 88 %