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السفارة الفلسطينية:تداول أسماء طلبة من غزة لمساعدتهم يشكل تشهيراً بهم

منذ ساعتين
السفارة الفلسطينية:تداول أسماء طلبة من غزة لمساعدتهم يشكل تشهيراً بهم

وطنا اليوم:اعتبرت السفارة الفلسطينية في عمان ان تداول أسماء طلبة من قطاع غزة يدرسون في الأردن بغرض مساعدتهم هو نوع من التشهير ويضر بهم.
وقالت في بيان صحافي اليوم الخميس” في ظل الظروف الأليمة و الإنسانية الصعبة التي يمر بها شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة جراء العدوان الإسرائيلي الغاشم يتم تداول قائمة بأسماء طلاب من قطاع غزة يدرسون في الجامعات الأردنية على مواقع التواصل الاجتماعي بغرض تقديم مساعدات لهم وهو نوع من التشهير غير المقبول”.
ودعت الى عدم تداول هذه القائمة حفاظا على كرامة هؤلاء الطلاب وخصوصيتهم.
وأشارت الى أن المساعدات يتم تقديمها بالتنسيق مع الجهات المعنية وتصل من الجهة المتبرعة إلى الطالب مباشرة


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